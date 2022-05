I ritmi della vita contadina come percorso formativo e inclusivo per le persone con disabilità

Presentato nella sede del vivaio della Regione Molise a Campochiaro il progetto sperimentale “L’agricoltura che non si DISintegra: integrAZIONE colturale”

Il progetto sperimentale “L’agricoltura che non si DISintegra: integrAZIONE colturale” si propone di coniugare il ritmo naturale della vita contadina con l’integrAZIONE delle persone con disabilità coinvolte per migliorare la loro qualità di vita ed è stato promosso dall’Associazione Valori in Corso APS, in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, l’ARSARP Molise e la Sirio Società Cooperativa Sociale è stato finanziato dalla Regione Molise ai sensi degli articoli 72 e 72 del D.LGS. n.117/2017, codice del Terzo Settore- accordi di programma anno 2019 e 2020.

Questa mattina, martedì 3 maggio, la presentazione alla sede del vivaio della Regione Molise, a Campochiaro, dove i ragazzi dei centri socio educativi di Campobasso stanno facendo il loro percorso formativo ed inclusivo. E’ un’iniziativa dell’associazione Valori in corso guidata da Miryam Gianfagna. Erano presenti, oltre ai rappresentanti dell’Unimol, ai responsabili del vivaio, ai referenti della cooperativa Sirio che gestisce i centri per disabili, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, e l’assessore all’ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella. E naturalmente c’erano i beneficiari del progetto: i ragazzi dei centri che hanno mostrato come procede l’iniziativa e di come li abbia positivamente coinvolti. L’intento comune è che tutto questo non cada nel vuoto, ma continui e si rafforzi per il beneficio di tutti.

Il Progetto, che ha preso avvio nel mese di settembre 2021, si propone di coniugare il ritmo naturale della vita contadina con l’integrAZIONE delle persone con disabilità coinvolte per migliorare la loro qualità di vita. Si parla, quindi, di agricoltura sociale, una nuova pratica che, tramite iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole, ma anche cooperative sociali, favorisce il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità che allo stesso tempo sono impegnati a produrre beni.

Il progetto “L’Agricoltura che non si DISintegra: integrAZIONE colturale”, infatti, mette in sinergia Enti del Terzo settore con Enti pubblici con l’obiettivo di creare un accompagnamento guidato rivolto a 6 giovani con disabilità e effettuato da 2 tutor, giovani laureati selezionati grazie alla convenzione con il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, e affiancati da alcuni volontari.

Durante lo stage formativo, i ragazzi avranno anche modo di sperimentare quanto appreso presso il Parco Giochi Inclusivo “Paul Harris”, presente in Villa De Capoa, progettato e gestito dalla Valori in Corso APS, in quanto saranno impegnati nella messa a dimora di piante da fiore e aromatiche destinate ad abbellire le aiuole del Parco.

Negli ultimi due mesi, inoltre, si inizierà a progettare, in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e all’Ambiente della Regione Molise e del Comune di Campobasso, la possibilità di inserire nel mondo del lavoro i giovani beneficiari, o parte di loro, attraverso l’attivazione di borse lavoro. In passato la Valori in Corso APS- allora C.N.I.S., ha già dato la possibilità ad alcuni ragazzi disabili di essere assunti a tempo indeterminato in aziende della Regione Molise.