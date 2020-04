I ristoratori consegnano le chiavi dei locali al sindaco Roberti

REDAZIONE

Insegne accese e locali chiusi. Una silente protesta che da nord a sud dell’Italia ha visto una altissima adesione dei ristoratori e dei bar. Anche a Termoli numerosissime le attività che hanno messo in atto il flash mob “Risorgiamo Italia”.Si tratta di un segnale che le categorie in questione hanno voluto lanciare al Governo per manifestare lo scontento per la “fase 2”. Hanno alzato le saracinesche dei propri locali chiusi da quasi 2 mesi e dalle 21 in poi di ieri, 28 aprile, hanno acceso i riflettori sulla loro drammatica situazione. Intanto una delegazione di rappresentanti ristoratori si è recata in Comune a Termoli per consegnare simbolicamente le chiavi delle proprie attività al sindaco Roberti.