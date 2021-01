I “rintocchi” di Masucci

GENNARO VENTRESCA

“Sono qui, per vincere”, ha annunciato Matt Rizzella, l’americano con sangue pugliese nelle vene. Ma, intanto, sono due partite di fila che i ragazzi, ormai più suoi che nostri, si sono lasciati irretire prima dai colleghi della Vastese e poi dalla bandarella di Giulianova, piena di under. Due punti in altrettante partite possono andar bene per l’Agnonese che si dibatte nella bassa classifica. Non certo per i lupi che hanno fama di grandezza e fame di vittorie.

***

La media di 2,1 punti a partita non soddisfa, ma incoraggia. Proseguendo di questo passo i rossoblù potrebbero approdare a quota 73, con la quale di recente si vince il girone. Sono ben lontani i giorni in cui per staccare il biglietto per la serie superiore bisognava oltrepassare gli 80. Si fermò proprio a questa cifra tonda il Campobasso dell’Adelmo, beffato per un punto dal forte e furbo Giugliano che si seppe muovere bene in campo e nelle segrete stanze. L’anno dopo fu più completo il Lanciano di Castori che chiuse a 81, dieci punti più su dei lupi. Quando nel 2000, al terzo tentativo, arrivò il nostro turno, ci vollero 76 punti per aver ragione, allo sprint, sul qualificatissimo Taranto di Carrano.

***

Fa male ai nostri ragazzi la “staffetta”. Le snervanti interruzioni stanno facendo il gioco dei rivali. Tra i quali sono spuntati autentici “carneadi”, a cominciare dal Castelnuovo. Non si può ritenere tale il Rieti, sconosciuto solo a chi non sa di calci d’angolo o dimentica il suo recente passato in Lega Pro. Bisogna ritrovare, alla Bomboniera e lontano dal suo recinto, il taglio dei giorni migliori. La squadra “libera e bella” che si massaggiò il cuore prima del virus sembra ancora lontana. Va ritrovata in fretta. A cominciare da Genzano, mercoledì nel recupero con l’Albalonga, primo dei tre e che ci autorizzano, almeno mentalmente, a pensare di far nostri tutti e nove i punti disponibili.

***

A ripensarci, un golletto poteva pure scapparci, nell’anticipo di sabato. Infilato nella porta abruzzese, naturalmente. Il palo di Vitali, il destro di Cogliati a due passi dalla porta e l’incornata di Sforzini, pur nella giornata malinconica, potevano trasformarsi in altrettante segnature. Che avrebbero cambiato il risultato, il morale e azzerato le polemiche. Ma quando non fai gol hai sempre torto. E rischi addirittura di perdere all’ultimo minuto: nell’unica sortita dei giallorossi, uno di loro si è trovata la palla gol sulla linea d’area, ma forse per un atto di giustizia l’ha mandata a morire nei pressi dei capannoni dei porcellini di Gilotti.

***

“Serve qualche rintocco” sentenziava Giovanni Masucci, col suo italiano maccheronico, davanti al Bar Centrale. Sbagliava i vocaboli, ma andava diritto al problema il mitico tifoso a tempo pieno. Se fosse stao ancora in vita immediatamente avrebbe fatto la diagnosi che lo rese un luminare dei calci d’angolo da bar dello sport. Di “rintocchi”, mentre scrivo, non se ne parla. Ma ciò non vuol dire che SuperMario unito allo staff tecnico non stia pensando di arricchire l’organico con qualche pezzo forte. Ripeto pezzo forte. Serve qualità, non certo quantità.

***

SuperMario sa leggere nel pensiero della gente. E lo sa che la gente nel buio o nel fuoco dei suoi sentimenti vuole sempre il meglio. I tifosi, poi, coi soldi altrui vorrebbero per la loro squadra una formazione con undici Maradona. La fresca ed entusiastica discesa in campo di Matt Rizzetta invita a pensare in positivo. Ma nell’immediato deve fare meglio anche Cudini a tenere svegli tutti i suoi giovani, alcuni dei quali, contro il Giulianova, avevano gambe mosce e riflessi annebbiati.