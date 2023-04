I rifiuti non sono “scarto” all’Isola ecologica di Campobasso

Nell’ambito della seconda edizione del progetto “Campobasso Scuole Sostenibili”, promosso da SEA Spa in collaborazione con il Comune di Campobasso, torna l’appuntamento della “Merenda sballata Party”, che coinvolge le classi primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Colozza, D’Ovidio, Jovine, Montini e Petrone.

Gli alunni hanno visitato il Centro di Raccolta di Campobasso oggi 22 aprile per un rinnovato appuntamento che nell’edizione 2021/2022 ha riscosso molto successo.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare alla riduzione dei rifiuti e di limitare l’impatto degli stessi sull’ambiente. Sarà inoltre l’occasione per i più giovani di conoscere il Centro di Raccolta cittadino, luogo in cui conferire gratuitamente i materiali come ingombranti, Raee e rifiuti speciali. L’’evento permette di comprendere la destinazione e le modalità di recupero di tutti i materiali riciclabili, così come le corrette modalità di smaltimento per i rifiuti di cui non è possibile il recupero con il sistema porta a porta.

“Siamo impegnati per il secondo anno consecutivo sull’importante progetto formativo “Campobasso Scuole Sostenibili”. È un percorso formativo e di sensibilizzazione fortemente voluto e che ci preme consolidare per continuare a promuovere e valorizzare azioni e comportamenti a tutela dell’ambiente con grande beneficio per i nostri figli e per la nostra comunità”, sottolinea l’amministratore unico di Sea, Stefania Tomaro.