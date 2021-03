I retroscena sulle dimissioni di Giustini: “Ho dato l’ok alla torre Covid per quieto vivere”

“Sono stato ostacolato da Asrem e ministero”

Questa mattina ha formalizzato le dimissioni irrevocabili da commissario ad acta della sanità molisana. In un lungo documento il generale Angelo Giustini ripercorre le tappe della sua esperienza in Molise e le ragioni che lo hanno portato a lasciare l’incarico. Anche se non fa alcun cenno all’indagine che lo vede coinvolto e per la quale martedì dovrà rispondere alle domande del procuratore Nicola D’Angelo.

“Nel compiere il proprio dovere, – scrive Giustini – il sottoscritto individua irregolarità nelle fiscalità regionali dovute alla mancanza di 9 milioni di euro dal bilancio della sanità regionale e decido di non approvare il bilancio di esercizio 2018 della GSA in quanto le risorse rinvenienti dalle fiscalità sono solo parzialmente iscritte. Nonostante l’ammanco denunciato anche alla Corte dei Conti di Campobasso, ad oggi tali risorse non risultano essere state versate.

Sempre nel 2019, grazie all’approvazione del primo Decreto Calabria, anche in Molise si sblocca il turnover e si consente alla struttura commissariale di programmare il bando di concorsi per UOC riguardanti 13 primari. Dopo la chiusura del bando il concorso si blocca. Da settembre 2019 ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti di procedere all’espletamento del concorso necessario anche per l’adeguamento del personale al POS vigente, il dg Asrem non provvede all’attuazione delle linee programmatiche da me dettate. Ad oggi il bando, chiuso, ancora non viene espletato.

A marzo 2020 scoppia la pandemia da Sars Cov-19. Secondo le indicazioni del Governo nazionale, l’unico deputato a presentare un Piano Covid per la riorganizzazione della rete ospedaliera Covid era il Commissario ad acta. Il sottoscritto presenta un Piano a Roma con l’individuazione di un Covid Hospital dedicato per il Molise e, al contempo altri soggetti, non legittimati ad apporre la loro firma su un atto di programmazione, presentano un Piano alternativo. La situazione della rete sanitaria molisana esplode nell’autunno 2020. Il Piano Covid voluto da Regione e Asrem, e che ha visto il benestare del sottoscritto comandato ad accettare per quieto vivere un progetto in cui non credeva, dimostra le sue falle quando la famosa Torre Covid non viene costruita (ad oggi ci sono problemi di progettazione che sembrano insormontabili) e l’ospedale Cardarelli di Campobasso, unico centro hub regionale di I Livello, è completamente occupato dai pazienti Covid.

Il 29 dicembre 2020, a seguito della mancata firma da parte dei privati accreditati (Gemelli SpA, Neuromed ed altri) e in assenza di una nota di credito da me richiesta, al Tavolo Tecnico mi si ingiungeva di revocare gli accreditamenti ai suddetti centri che concorrono a garantire i LEA. Il tutto in piena pandemia. Nel frattempo la situazione Covid al centro hub misto di Campobasso peggiorava a causa dei cluster interni scoppiati in diversi reparti. Allerto i Nas delle inadeguatezze riscontrate. Con nota del 20 gennaio (prot. 9247) chiedo all’Asrem di intervenire urgentemente per far fronte alle carenze. L’ente attuatore, Asrem, non interviene. A febbraio 2021 comunico all’Asrem della necessità di ripristinare una rete dell’emergenza urgenza per le patologie tempo dipendenti individuando due strade nella contezza di una pronta collaborazione. Mai avuto risposta. Decido allora di firmare un decreto, il DCA 14, per predisporre l’attivazione di posti letto a media e bassa intensità presso il nosocomio di Larino dopo la proposta del gruppo Neuromed di fornire a supporto personale e attrezzature. Non essendoci sinergia nella struttura commissariale, qualche giorno più tardi vengo convocato a Roma dinanzi al direttore alla programmazione Urbani, al capo di gabinetto del Ministro per la Salute (dott. Zaccardi), al capo della segreteria politica dello stesso ministro (dott. Paolucci) e dinanzi al capo della segreteria tecnica (dott. Lorusso) che mi danno l’assenso verbale a riordinare un centro Covid a Larino per pazienti paucisintomatici così da permettere di bonificare gli ospedali inquinati.

La stessa sera il presidente della Regione Molise convoca d’urgenza l’Unità di Crisi dietro forti pressioni del dg Asrem a causa dell’assenza di posti letto nelle strutture pubbliche. All’unità di crisi partecipano il dott. Guizzardi e la dott.ssa Condorelli per conto della struttura privata accreditata Gemelli SpA e il dott. Aldo Patriciello per conto dell’IRCSS Neuromed. A maggioranza si ravvisa l’urgenza di utilizzare il personale individuato per Larino presso la struttura Gemelli SpA che metteva, subito, a disposizione i posti letto necessari ad horas e per buon senso dispongo la “sospensione” dei lavori a Larino.

Ad oggi la situazione è peggiorata, le linee programmatiche dettate dal sottoscritto nel pieno rispetto delle mie funzioni non sono state attuate a causa dei ritardi e dell’inadempienza dell’organo attuatore.

Data dunque l’impossibilità di poter operare in una situazione che vede anche il mancato supporto del Ministero competente, – ha concluso Giustini – comunico le mie dimissioni dal ruolo di commissario ad acta della sanità del Molise.”