I rappresentanti 5 Stelle a Roma: sanità, presto una norma ad hoc per il Molise

Il senatore Ortis: «La deputata Testamento ha ricevuto ampie rassicurazioni sull’impegno personale del viceministro Sileri»

«Poco fa la deputata Rosalba Testamento ha ottenuto ampie rassicurazioni sull’impegno personale del viceministro Pierpaolo Sileri affinché si faccia una norma ad hoc per il Molise». Lo ha affermato in un post affidato ai social il senatore Ortis che aggiunge: «Quindi un provvedimento, che permetterà di risolvere la grave situazione sanitaria in cui versa il Molise Per domani mattina ho ottenuto un incontro con il ministro Roberto Speranza, a cui prenderà parte anche la mia collega alla Camera dei deputati Rosalba Testamento, dove riprenderemo la questione del decreto Molise e di tutte le problematiche che stiamo affrontando. Chiariremo quali sono le necessità per i molisani, che ormai da troppo tempo aspettano delle risposte che continuano a non arrivare. Con la Speranza che le risposte ci soddisfino, altrimenti proseguiremo la nostra battaglia con ogni mezzo».