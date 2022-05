I ragazzi speciali di Modugno campioni nazionali di pasticceria degli Alberghieri d’Italia

Il primo concorso presso la scuola di Termoli. La dirigente Chimisso: “Sono stati due giorni travolgenti che ci hanno fatto percepire il senso del bello e dell’inclusione”

“È come scalare una montagna, io sono quello che deve salire sul picco della montagna…mi sento libero come se stessi su di una nuvola”.

Ha toccato le corde del cuore e dell’anima la seconda giornata del Concorso nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali che si è tenuto presso l’Alberghiero di Termoli.

A vincere il primo premio è stato l’Istituto Alberghiero di Modugno con le studentesse Floriana Accettura e Genchi Desirè. Al secondo posto l’Artusi di Chianciano Terme con il team composto da Samuele Bozzini ed Enrico Ferranti. Terzo posto, invece, per l’Alberghiero di Lecce con il team composto da Gianmarco Martena e Simone Mazzilli.

“Sono stati due giorni travolgenti – ha affermato la dirigente scolastica dell’Alberghiero, Maria Chimisso – due giorni che mi hanno lasciato un carico di emozioni talmente grande che è difficile da spiegare. Ho percepito il senso del bello e la bellezza intrinseca nelle cose della vita e sono rimasta stupefatta dalla qualità dei prodotti dei nostri ragazzi.

E’ stato messo in evidenza che non c’è differenza tra quelli che noi chiamiamo ragazzi normali e quelli che definiamo ragazzi diversamente abili. Non esistono barriere e non devono esistere”.

Una giuria di grandi esperti della pasticceria nazionale ha giudicato i 25 team in concorso per un livello che è stato molto alto.

“E’ a dir poco un’emozione immensa. Sono state due giornate di messaggi importanti – ha affermato il professor Maurizio Santilli, responsabile internazionale della Federazione nazionale pasticceria, cioccolateria e gelateria – i ragazzi ci hanno espresso la loro intenzione di essere normali e quindi siamo noi che dobbiamo adeguarci alle esigente dei ragazzi speciali e non il contrario.

Abbiamo letto attraverso gli occhi dei ragazzi di come l’inclusione sia una cosa realmente possibile se si mette a sistema un metodo di lavoro che punti al coinvolgimento”.