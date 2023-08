I ragazzi pietracallesi del ’63 si ritrovano per festeggiare sessant’anni d’età

I ragazzi del 1963 pietracatellesi si sono ritrovati per una serata conviviale e per festeggiare i 60 anni d’età compiuti in questo 2023. I neo sessantenni hanno trascorso una serata all’insegna di risate e ricordi dell’adolescenza. Il ritrovo ha visto di nuovo assieme tante persone che nel frattempo avevano preso strade diverse. L’occasione giusta per rivedere gli amici e le amiche con i quali si è condiviso un pezzo della propria vita, ricordando i momenti spensierati trascorsi sui banchi di scuola.