I ragazzi dell’Alfano di Termoli al secondo e terzo posto nei Giochi della Chimica

Grande successo per l’Istituto Alfano di Termoli: secondo e terzo posto nella categoria B per Luigi Tommasone e Alessio Gaetano Forino, entrambi della classe 4D del Liceo Scientifico dell’Alfano da Termoli. La gara della fase regionale dei Giochi della Chimica si è svolta online lo scorso 30 aprile e la cerimonia di premiazione si è svolta a Pesche presso la sede universitaria il 14 maggio.

«La nostra scuola primeggia ancora una volta nelle discipline scientifiche, piazzandosi ottimamente nella classifica finale della fase regionale con tre studenti, ai quali vanno i complimenti di tutto l’Istituto» – afferma la dirigente Concetta Rita Niro durante la breve cerimonia di premiazione che si è svolta a scuola nella mattinata di ieri, lunedì 16 maggio.

Il prof. Giuseppe Colasurdo, tra gli insegnanti che li hanno preparati, dopo averli accompagnati in occasione della premiazione, non nasconde la sua soddisfazione: «I ragazzi sono molto cresciuti in quest’ultimo periodo grazie all’impegno e alla continuità che hanno saputo dare al lavoro quotidiano. I loro progressi e le loro conquiste sono preziose per loro e per tutti noi, al di là di qualsiasi premio».

La Società Chimica Italiana (SCI) organizza ogni anno i Giochi della Chimica per stimolare tra i giovani l’amore per questa disciplina, per selezionare la squadra italiana che partecipa alle Olimpiadi Internazionali della Chimica e per valorizzare le eccellenze tra gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.