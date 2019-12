I ragazzi del Linguistico Pertini all’estero per un percorso formativo

REDAZIONE

È stata un’avventura edificante, stimolante e gratificante, quella vissuta dai 33 alunni delle classi III A e III B del Liceo Linguistico dell’Istituto Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso che hanno partecipato ad uno stage linguistico in Francia, presso il Centre International d’Antibes, ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro).

I ragazzi per una settimana, dal 1° al 7 dicembre 2019, accompagnati dalle docenti Silvia Mascia Paolo, Beatrice Caldarola e Lorena Buonaccorsi, hanno seguito corsi mattutini in lingua francese e fatto visita alle imprese locali fra le quali la profumeria Fragonard di Grasse – la capitale mondiale del profumo – in Provenza dove hanno cercato di scoprire i segreti di fabbricazione dei profumi e le strategie commerciali adottate da una delle più famose profumerie della Provenza.

Con taccuini e penne, ma soprattutto microfoni del loro smartphone, gli alunni hanno anche vestito i panni di giovani giornalisti per un giorno intervistando, rigorosamente in francese, i cittadini della ridente Antibes, alle prese con la loro spesa nel colorito Mercato Provenzale, sulle loro abitudini alimentari. Anche i titolari di “bancarelle” di frutta e verdura e i venditori di “brocante” (antiquariato e modernariato) sono stati interpellati sui gusti dei loro acquirenti. Una volta tornati in classe hanno rendicontato agli insegnanti sulla loro particolare esperienza “giornalistica”.

Non sono mancate le visite al Museo Matisse a Nizza, al Museo di Picasso ad Antibes, al Museo Oceanografico del Principato di Monaco e alla città di Cannes, sede del famoso ed omonimo Festival cinematografico.

Il soggiorno in Francia ha garantito la possibilità di convalidare ai ragazzi un totale di 18 ore di alternanza.

Un’esperienza formativa, professionale e culturale unica che ha permesso loro di osservare da vicino il mondo del lavoro in un contesto internazionale sviluppando nuove competenze professionali, relazionali e linguistiche. A tale riguardo, è tradizione ormai consolidata per il Liceo Linguistico dell’Istituto Pertini-Montini-Cuoco, guidato dal Dirigente Scolastico, Prof. Umberto Di Lallo, garantire e offrire agli studenti le migliori opportunità formative, grazie anche alle attività di PCTO all’estero, agli stage e scambi linguistici, con l’obiettivo principale di rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede.