I racconti per Alesia

ANGELICA

Un angelo che mi guarda da lassù una volta mi ha detto che sono un’opera d’arte perfetta solo per chi la sa apprezzare. Dare il meglio di me per rendere orgogliose tutte le persone a me care è ciò che mi motiva in ogni azione. Forte, ma al tempo stesso paurosa come una foglia, caparbia e studiosa: questa sono io, sono Angelica.

Io aspetto giù sbattendo i piedi a terra, nonno insiste nel salire sempre per primo affinché possa osservarmi e controllarmi da sopra. Le scale di pietra sono troppo ripide e, con la sua panciona e i piedi che gli fanno gli scherzi, ci mette una vita a salire. Io sono impaziente, non voglio aspettare, voglio andare su da nonna per ricevere una caramella al limone o all’arancia che magicamente appare dal suo “mandazino”, e per assaggiare il suo sugo che ogni volta mette sul cucchiaino blu con i pois. Mentre sogno di vedere mia nonna, ho davanti solo il sederone di nonno che continua a salire, con il fiatone che gli blocca la gola. Quante volte sento l’affanno mentre sono piccola piccola tra le sue gambe su quella sedia a sdraio blu con tutti i fiorellini all’angolo vicino al camino, sedia che ascolta i suoi versi mooolto rumorosi mentre fa il sonnellino pomeridiano e io con lui con la sua pancia da cuscino. Finalmente lo vedo su, ho il via libera! Io sono piccola e le scale troppo alte, scivolose e la pietra lucida è leggermente intaccata così mi metto a 4 zampe e comincio a salire con la cipollina che mi da fastidio, a causa dell’elastico troppo stretto, e la gonnellina mi si arrotola alle mani, quelle scale sono il loro incubo soprattutto perché in un niente si scivola; la ringhiera posizionata troppo in alto per la mia statura e il muro un pò scrostato non mi sono di nessun aiuto. Non distraiamoci, altrimenti se cado poi mi vorrà prendere in braccio e io non voglio perché sono grande e ce la faccio da sola. Con mio cugino facciamo la gara a chi arriva prima e, essendomi persa tra i miei pensieri, ora è più avanti. Lui crede che avendo un anno in più allora è più forte ma io voglio dimostrargli che ce la faccio. Tutti continuano a sottolineare il fatto che sono piccola ma io come mi dice il mio omone che mi guarda da sù sono una piccola donnina. Mi concentro e accelerò fino a che l’ultimo gradino arriva io vinco, faccio la pernacchia a mio cugino e lui, ovviamente, con il muso, corre da nonna per essere consolato. Al contrario il mio orsacchiotto burbero mi rimprovera per aver corso e poi mi dà la mano affinché io possa stringere il suo mignolo. Il golosone ha mangiato troppi dolci attorno alla tavola rotondo marrone chiaro così il diabete gli ha procurato le mani gonfie e di conseguenza sono ancora più grandi e la mia manina a confronto è molto esile così abbiamo preso questa abitudine. La tavola per 4 è pronta: le polpette al centro e gli spaghetti tagliati davanti a me. Nonno mi mette 2 cuscini sulla sedia marrone mi posiziona e poi si siede difronte con il ventilatore dietro, se lo tiene tutto per lui perché soffre di caldo, come al solito la finestra è aperta verso via borgo o lu Burg di Limosano e alcuni stanno ancora tornando dal panettiere o magari dal negozio di Corrado dove ogni volta mangio un bel panino con la mortadella, mamma che buono! Il ragazzo di fronte sta affacciato alla finestra, io non so questo cosa combina dalla mattina alla sera sempre affacciato lì, ogni tanti scende e lo vedo con mio cugino, non mi sta per niente simpatico! La tv rigorosamente accesa su canale 5 per ascoltare il tg, non sia mai che un giorno in casa Ricciuto si perda il tg delle 13.00, il telefono sotto questa mi aspetto suoni da un momento all’altro per zia o per mamma che vogliono sapere. Poi di nuovo le scale per salire in camera e di nuovo tutta la trafila però prima si esce un secondo sul balconcino che non è esattamente stabile ma io mi affaccio sempre per sentire ancora l’odore del panificio.

Ho riaperto quella porta, sopra quelle scale ora non mi aspetta più lui, le mie mani non sono più sporche e la mia gonnellina non svolazza più, ora non è difficile per me salire e scendere quelle scale sono grande, gli anni ahimé sono passati troppo in fretta e al profumo di polpette e sugo rimane solo l’odore di muffa e di una casa abbandonata in un paese ormai lasciato da tutti.

MARIANNA

Sempre sorridente, ma malinconica. Non mi piace parlare di me preferisco che siano gli altri a descrivermi. Sono una ragazza come tutte. Fuori guerriera e dentro ancora bambina. Otto lettere formano il mio nome, sono Marianna.

Come ogni estate, precisamente ogni 7 agosto mi trovo in quel paese ,forse il mio posto nel mondo. Tra le strade strette, le salite e le discese io e i miei amici ci divertiamo. Ogni sera sul “campanile”, sopra la roccia ci riuniamo, anche se stretti, e parliamo di tutto. Il panorama che si osserva è impagabile: le luci delle piccole case, le vecchiette del paese che ridono per delle sciocchezze, i bambini che corrono da ogni parte ed infine noi che ci divertiamo con una semplice palla. Ogni mattina corriamo tra le rocce per raggiungere il campetto e dare sfogo alle nostre passioni: chi la danza, chi il calcio, chi il tennis. Ora capisco le piccole cose: nove ragazzi che si animano in un paesino, quasi sperduto. Ad oggi posso affermare che quelle quattro rocce sono il mio posto preferito chiamato Pietracupa.

MIRIAM

Sono Miriam e definirmi credo sia impossibile. Ragazza come tante apparentemente, ragazza unica e complicata nel profondo. Molti mi ritengono fortunata, ma io la fortuna me la lascio sfuggire di mano. Paura di vivere troppo, paura di vivere troppo poco. Lo avevo detto io che sono complicata!

Cortile fatto con piccole mattonelle rosse, quasi bordeaux. Cancello rosso. Edificio dalle pareti gialle con tante finestre, da cui, nelle giornate più calde, le teste di ragazzi con un piede nell’adolescenza e l’altro ancora nell’infanzia, sbucano perché vorrebbero tanto uscire e invece si sentono rinchiuse. Risate che lasciano il segno. Litigi che poi si dimenticano. Scherzi che fanno arrabbiare, ma anche ridere. Il cuore che comincia pian piano a battere sempre più forte quando, attraversando un corridoio lungo, passi davanti a stanze con le porte bianche e non vedi l’ora di arrivare davanti a quella per te più importante. Dentro ognuna di queste stanze ci sono circa venti, venticinque ragazzi, con i loro sogni e con la propria realtà condizionata dal proprio film preferito. Bagni con specchi. Mattonelle scivolose, che litigano sempre con la neve molisana sotto le scarpe e col ghiaccio delle otto del mattino nel mese del mio compleanno. Le prime vere amicizie. Quelle che forse dureranno per sempre. Quelle che finiranno dopo pochi anni. Quelle che difficilmente dimentichi. Quei banchi sui quali si disegna con la matita, ma che poi vengono ripuliti perché sono nuovi e non vanno rovinati, o almeno così ci hanno detto. I biglietti caduti a terra, mai arrivati al destinatario. Le LIM, o lavagne multimediali, posizionate nel posto più sbagliato, che costringono circa la metà della classe a spostarsi per poter vedere quell’ennesimo film triste dalla grande morale dietro. Nella 3^ C, le sedie trascinate che fanno troppo rumore, come i ricordi ancora freschi, ma che sembrano così lontani.

LUDOVICA

Il mio nome è Ludovica. Se mi dovessi descrivere con poche parole direi che sono una ragazza semplice e timida. Per me la mia famiglia è tutto e sono l’opposto di mio fratello, il mio compagno di giochi e il mio lato infantile.

Un semplice luogo che è cambiato man mano che crescevo. Da piccola amavo andare lì per giocare, per salire su uno scivolo o per passare del tempo su un’altalena. Il luogo in cui ho fatto le mie prime amicizie. Il punto d’incontro o meglio il punto da cui iniziavano le camminate. È da quel luogo che sono iniziate le prime passeggiate con i miei amici. Per me lì ci sono tanti ricordi. Ogni luogo, anche il singolo angolo, per me ha un’importanza. Ricordo una semplice mattina al parco. Mio padre mi prendeva in braccio per aiutarmi a salire sull’altalena oppure mi divertivo a correre. Il parco che da più grande mi ha vista aspettare la mezzanotte per fare gli auguri di buon compleanno a una mia amica con le patatine fritte al posto di un dolce. Per tutti può essere un semplice parco, ma per me è la villetta. La villetta di Campodipietra.