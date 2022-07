I progetti nel Molise come l’erba del Vecchio Romagnoli

di Sergio Genovese

Le montagne russe, attrattive ma pure temute dai ragazzi che nella festa del patrono assalgono il luna park, sono la rappresentazione nitida di cosa significhi progettare opere pubbliche nel Molise. La diagnosi di un Ente accreditato, senza sorprenderci più di tanto, ci ha consegnato l’ultimo posto nella classifica degli impegni non portati a termine. Strade, piazze, ponti e piscine si lanciano veloci nel vertice alto del binario della giostra ma poi precipitano giù, restando incompiute, la nostra regione, nel frattempo, resta bloccata sulla linea di partenza. La gestione dei nostri soldi viene affidata a gente dalle dubbie capacità che non si pongono minimamente il problema che gli euro investiti della comunità, sono più preziosi del proprio conto in banca ( invocazione teorica per gente che vive ormai nelle riserve). Per tutte sia significativa la vicenda, per certi versi spura e banale ma identificativa, di far rinascere l’erba al Vecchio Romagnoli. L’opera che evidentemente conteneva anche spazi di riconoscenza per un luogo che ha stretto tutta la regione quando il Campobasso Calcio volava oltre le correnti gravitazionali, è stata accolta con grande soddisfazione . Ritrovare il manto verde in quel luogo aperto e intensamente trafficato era come aprire le porte della città offrendo un mazzo di fiori a chiunque poggiasse le suole delle scarpe o le gomme della propria auto, sull’asfalto degli eredi di Cola Monforte. Il Sindaco Gravina, con merito, aveva accolto tutte le nostre pacche che gli avevano persino arrossito le spalle. Oggi quell’erba va su e va giù. Da prato inglese è tornato ad essere pianoro ingeneroso, ingiallito, irregolare e selvaggio utile più ad un gregge che ai ragazzi che vogliono liberare i propri istinti sportivi. La foto, versione polaroid, è lo specchio lucidissimo di quello che succede spesso dalle nostre parti. Oggi avere notizie della Fresilia o della metropolitana leggera, della seconda piscina di Campobasso o dell’Ospedale di Agnone, è impresa titanica. Opere avviate con incertezze che hanno fatto salire sul vagone in corsa, lentezze, incongruenze, irregolarità e tutte quelle perniciose attività che mandano in fumo finanziamenti adiposi che si perdono maldestramente senza che i responsabili paghino per una evidente incapacità politica e sociale. Potete giurarci: se la scia di queste mie considerazioni dovesse arrivare all’Assessore di turno, lo stesso tranquillizzerebbe tutti, sostenendo che tutto è sotto controllo e che finalmente le sabbie mobili saranno assorbite da un prato in fiore come quello che doveva diventare il Vecchio Romagnoli. La verità non è mai quella che ci fanno credere ma loro si ostinano a pensare che noi continuiamo a guardare la luna. Faccio notare che la metropolitana leggera i cui lavori si sono conclusi con la Giunta Frattura, è costata oltre venti milioni di euro. I soldi spesi sono da tempo resi pericolanti da atti di vandalismo che i nostri eroi della notte promuovono nelle nuove stazioni costruite. Il silenzio regna sovrano perché per i regnanti quei soldi spesi sono degli altri e non i nostri. Ogni euro impegnato per tutti noi invece dovrebbe essere come un ciuffo d’erba di quel prato inglese che avevamo immaginato per il Vecchio Romagnoli che prima ha aperto le porte a chi entrava in città e poi le ha chiuse, come le montagne russe che salgono e poi precipitano.