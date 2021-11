I prodotti della tradizione molisana per un “Natale solidale”

L’iniziativa della Lega Italiana Fibrosi Cistica Molise per sostenere i progetti che l’associazione ha messo in atto per migliorare la qualità della vita dei pazienti

“Natale solidale con la tradizione molisana”. E’ l’iniziativa organizzata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Molise.

“Acquistando i tradizionali prodotti molisani natalizi con il Pacco Dono Solidarietà – affermano gli organizzatori – sosterrete i progetti che l’associazione ha messo in atto per migliorare la qualità della loro vita e delle cure, allo stesso tempo darete una speranza in più ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica.

Oggi più che mai di fronte alla sfida pandemica da Covid-19, la vostra solidarietà è indispensabile per sostenere i pazienti e la riapertura del Centro FC situato nell’Ospedale Cardarelli di Campobasso che li aveva e che li riavrà in cura”

Come prenotare i pacchi dono

“Prenotate ora i vostri Pacco Dono Solidarietà di Natale con i prodotti enogastronomici molisani telefonando in sede LIFC MOLISE Cell. 3288857803 o scrivendo a info@fibrosicisticamolise.org.

Oppure, potrete acquistare direttamente i Pacco Dono Solidarietà di Natale Domenica 12 Dicembre presso il Centro Commerciale del Molise di Campobasso, presso il Centro Commerciale In Piazza di Isernia e presso Corso Umberto di Vinchiaturo“.