I primi cento giorni da sindaco di Isernia per Piero Castrataro (VIDEO)

Cento giorni vissuti intensamente tra cose da fare e polemiche da fronteggiare. Tra le priorità del primo cittadino gli alloggi per le persone meno abbienti. Poi ci sono i fondi del Pnrr in arrivo.

Occasione irripetibile per cambiare volto alla città Ci sono state polemiche sulla presenza in giunta di un esponente di Azione. Crisi risolta con le dimissioni imminenti della Ruggiero dal partito di Calenda. Non poteva mancare un riferimento alla bocciatura da parte del Tar sul ricorso presentato dal sindaco sul lotto zero.

Polemiche anche sull’aumento dei costi della Giunta. Castraro promette di devolvere in progetti sociali il surplus delle indennità di sindaco e assessori. Castrataro conferma che non sarà della partitia alle Regioni. Appoggerà una civica purché sia lontana dal centrodestra e da Patriciello.