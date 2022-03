I primi 25 anni dell’Associazione Misteri e Tradizioni: «Un quarto di secolo di onorato servizio»

di Giovanni Teberino

Raccontare in poche righe i primi venticinque anni di vita dell’Associazione Misteri e Tradizioni non è impresa facile. Non tanto e non solo per le numerose iniziative realizzate, ma soprattutto perché per descrivere appieno ciascuna di esse sarebbe necessario molto più spazio. Ridare ai Misteri la giusta centralità a livello culturale e turistico, accogliere tutti i campobassani desiderosi di impiegare fattivamente il proprio tempo a favore dei “quadri viventi”, credere con forza che l’energia del popolo può rinnovare l’antico splendore degli Ingegni sono stati gli stimoli che hanno spinto un gruppo di amici appassionati dei Misteri a fondare l’Associazione Misteri e Tradizioni nel 1997. Da quel 5 marzo 1997, sapientemente guidata dal Presidente Liberato Teberino, l’Associazione si è impegnata a valorizzare la processione dei Misteri nel giorno di Corpus Domini migliorandone gli aspetti organizzativi, preoccupandosi della corretta manutenzione degli Ingegni, incrementando le competenze degli addetti ai lavori e incentivando la formazione di nuove leve per un naturale e fisiologico futuro avvicendamento e provvedendo nel 2002 al rifacimento di tutti i costumi dei figuranti. Uno dei principali risultati associativi ottenuto si è concretizzato quando l’Amministrazione Regionale ha recepito l’invito dell’Associazione di realizzare un Museo interamente dedicato ai Misteri. Il 7 ottobre del 2006 nasce il Museo dei Misteri, una piccola e accogliente casa per i Misteri, con più di 30.000 presenze annue, custodito come un gioiello da Giovanni Teberino, “erede più stretto” di Cosmo, il Museo è un pozzo di “memoria storica”, tra immagini, foto, documenti e ricordi pulsanti di vita, ma è anche un moderno contenitore culturale, oltre alle visite guidate anche Mostre di pittura, di fotografie, di presepi, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, concerti e convegni. In venticinque anni, grazie anche al Museo, il numero degli aderenti all’Associazione è più che triplicato, prova che finora è stato svolto un buon lavoro e auspicio che in futuro non mancheranno appassionati desiderosi di condividere e realizzare gli obiettivi che hanno unito questa Grande Famiglia nel lontano febbraio del 1997.

GRAZIE a chi non c’è più, ma ha lasciato in tutti noi la tradizione e la passione nel cuore, con l’impegno di continuare per tanti anni ancora….GRAZIE