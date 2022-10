I primi 18 anni di Alessandro, insegui i tuoi sogni e realizzali! Tantissimi auguri

Eccoci qui, finalmente è arrivato questo fantastico giorno: sei ufficialmente diventato maggiorenne. “Alessandro, era il 2004 quando sei venuto al mondo, in reparto venivano tutti a guardarti perché eri un piccolo ciccio bello.

Sei sempre stato attratto dai palloni, infatti adesso sei una promessa del calcio. E come lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita. Con questo noi ti auguriamo di inseguire i tuoi sogni e di realizzarli. In fondo questi 18 anni sono un punto di partenza per spiccare il volo”.

Buon compleanno dai zio Peppino, zia Giovanna e i cuginetto Antonio e Andrea.