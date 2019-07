«I prezzi dei biglietti aumentano per viaggiare su mezzi da Terzo mondo»

Ieri è entrato in vigore l’annunciato aumento dei titoli di viaggio del 40%, nonostante i disagi dei tanti pendolari molisani continuano. Ancora una segnalazione perviene da un nostro lettore che racconta il persistere dei disservizi sul convoglio Campobasso-Napoli. «É un treno vecchio modello senza aria condizionata in estate, nonostante siamo nel 2019, e intanto il prezzo dei biglietti aumenta. Ecco – conclude esasperato chi ci scrive – che servizi abbiamo in Molise: da Terzo mondo».