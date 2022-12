“I Presepi nel Presepe” a Pesche, domani la presentazione del libro di Francesca Capozza

L’incontro alle 18 nella sala polivalente del Comune, moderato da Elisabetta Esposito, con l’autrice di “A pensarci bene – Strategie di felicità”

Domani, martedì 20 dicembre alle 18 nella Sala Polivalente “Amedeo Petrecca” del Comune di Pesche si terrà il quarto appuntamento previsto del calendario degli eventi il quale prevede la presentazione del libro: “A pensarci bene – Strategie di felicità” di Francesca Capozza. L’incontro sarà moderato da Elisabetta Esposito.

Nel libro, il quarto scritto dalla professionista, tanti argomenti con un unico obiettivo: la felicità. “È così facile stare ‘male, perdersi in modalità disfunzionali, ma abituali e persistenti di comportamento che non fanno che confermare ed incrementare malessere quotidiano – spiega Capozza – E allora occorre una svolta. E la svolta è nei pensieri, nel modo di leggere la realtà che determina emozioni e comportamenti. C’è bisogno di ‘pensare bene per vivere meglio”.

Vedremo come farlo tuffandoci rapidamente in tanti argomenti, dalla comunicazione al rapporto di coppia, dal lutto ai pericoli del web, dalla gestione dell’emergenza alla resilienza, dall’adolescenza all’esame di maturità, dagli anziani alle life skills, dall’importanza del padre all’ottimismo, dal burn out alla magia del Natale, dal giudizio degli altri alle emozioni, e tanto ancora altro”.

Saranno presenti il sindaco Maria Antenucci, la Giunta e tutta l’amministrazione Comunale, il Direttore Artistico della manifestazione Antonio Pallotta, Giuseppe Accettulli Presidente dell’Associazione “I Presepi nel Presepe ODV” i rappresentanti delle associazioni e degli enti coinvolti.