I precari Covid tornano ad alzare la voce: «Dimenticati da tutti»

«Fuori dalle corsie degli ospedali da ormai 73 giorni – si legge in una nota dei precari Oss durante il Covid – i primi due mesi per noi operatori socio-sanitari sono stati ancora più difficili. La Naspi nel mese di gennaio ammontava a 200 euro e 400 nel mese di febbraio. Ci sentiamo abbandonati da tutte le istituzioni politiche, da tutte le sigle sindacali, da coloro che, a vario titolo, fino al 31 dicembre scorso hanno dichiarato di combattere con noi e per noi. Ad oggi sono tutti spariti.

Per i sindacati forse facevamo comodo solo in quanto tesserati. Quanto alla politica, più volte ci è stato detto “aspettiamo il Milleproroghe e procediamo”. Il Milleproroghe è passato ed è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale, ma tutto tace. La vicina Campania e, più precisamente, l’Azienda Ospedaliera San Pio ha fatto uscire per la seconda volta il bando di stabilizzazione. Perché la Regione Molise ancora una volta sta a guardare? Ci sono tutte le carte per poter procedere e pensiamo che sia giunto il momento.

Ci arrivano segnalazioni da ex colleghi degli ospedali Veneziale e San Timoteo di personale stremato. Siamo pronti a tornare nei nostri reparti. Ci appelliamo al nuovo direttore sanitario, la Dottoressa Evelina Gollo, alla quale chiediamo di venire incontro alle nostre esigenze. Quanto alla politica, le Regionali si avvicinano. Se tutto tace, siamo pronti anche a riconsegnare le tessere elettorali».

In alto, foto Archivio