I pony della Fise Molise hanno portato entusiasmo e divertimento nelle piazze molisane

Hanno distribuito entusiasmo e divertimento i pony che la FISE Molise, la Federazione Italiana Sport Equestri guidata in regione da Laura Praitano, ha portato nelle piazze del Molise. L’iniziativa mira a far conoscere la manifestazione nazionale delle Ponyadi, i Giochi delle Gioventù dell’equitazione ai quali anche questa regione parteciperà con una squadra tutta sua. Ecco allora che a Campobasso, ad Isernia e a Campomarino, in modi diversi ma tutti entusiasmanti, le tante famiglie che si sono avvicinate hanno vissuto tutte momenti di grande intensità. Sono state le scuole che operano sul territorio molisano ad allestire spazi e proposte ai bambini e ai ragazzini che hanno voluto vivere l’esperienza della monta. A Campomarino la piazza si è riempita di luci e di simpatici pony grazie al Maneggio di O e ai suoi istruttori. Ad Isernia la manifestazione è stata itinerante: è partita dal centro storico e si è mossa a due e a quattro zampe per tutta la città raccogliendo sorrisi e ilarità per tutta la giornata della Befana. A Campobasso l’evento ha accolto i tanti bambini in piazza, nella Villa dei Cannoni, per due giorni, grazie al lavoro di Ippoform Campobasso Equitazione il 5 e Cassandra Equitazione il 6. Inaspettato e in qualche momento quasi incontenibile il successo riscosso dappertutto. In alcuni momenti si sono formate code notevoli per salire a cavallo, ma tutto si è svolto con estremo piacere da parte di tutti. Gli istruttori hanno fornito spiegazioni, indicazioni su questa attività sportiva dai forti benefici fisici e mentali, soprattutto per i ragazzini in crescita. Hanno fatto comprendere quanto l’equitazione sia alla portata di tutti e come l’incantesimo d’affetto e il rapporto legato alla natura che si sviluppa tra cavallo e persona riesca a cambiare in meglio l’approccio alla vita. E poi hanno raccontato la bellezza delle Ponyadi, la festa nazionale dei pony e dei bambini che si terrà a luglio, aperta a chiunque voglia vivere un evento unico in sella ad un docile e dolce amico a quattro zampe.