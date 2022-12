I più bei orologi da donna da regalare a Natale

Sono tanti i regali che si possono fare a Natale, ma uno dei più apprezzati è sicuramente l’orologio da polso. Gli orologi gioielli oppure sportivi sono perfetti per le donne che vogliono un gioiello che sia funzionale e bello da vedere.

Ma quali sono i marchi di orologi più interessanti e soprattutto quali regalare a Natale? Abbiamo fatto una selezione dei migliori orologi su GioiaPura per consigliarti i modelli più apprezzati dell’ultimo anno. Seguici nella nostra guida!

Orologio Morellato Soft

Un orologio molto bello che permette di fare un regalo completo unendo questo a un bracciale abbinato è quello della collezione Morellato Soft. La collezione Solo Tempo Morellato Soft prevede un orologio realizzato in puro silicone con un quadrante da 32 mm e una resistenza all’acqua pari a 3 ATM. L’orologio originale Morellato prevede un comodo cinturino, mentre il bracciale è luminoso e ideale da indossare ogni giorno e a qualunque ora.

Orologio Smartwatch Sector

Un orologio sportivo davvero interessante è quello proposto dalla Sector con referenza S-01 R3251545501 è un modello realizzato in acciaio inossidabile, con la cassa sabbiata e il quadrante ampio con una dimensione pari a 46 mm. Il cinturino adorna l’orologio con il suo color oro rosa. Molto interessante anche la sua resistenza all’acqua IP67. Questo Smartwatch, naturalmente, ha un quadrante funzionale e digitale che permette di unire due elementi quelli eleganti della cassa e del bracciale realizzati in acciaio alla tecnologia del quadrante digitale che permette di usare l’orologio per tantissime attività oltre il semplice guardare l’ora.

Orologio solo tempo donna Swarovski Millenia

L’orologio da donna di Swaroski appartenente alla collezione Millenia è un gioiello affascinante. Questo bracciale ispirato alla linea Millenia attrae per la sua esplosione di colore e per la sua conformazione elegante. Per questo motivo, è pensato appositamente per le donne che vogliono indossare un orologio che sia ideale per le grandi occasioni e da abbinare a un outfit serale o comunque elegante. L’orologio è lavorato con una fila di cristalli dal taglio Octagon con una tonalità di rosa che caratterizza l’elemento centrale realizzato in vetro zaffiro, il quadrante e il cinturino. Questo modello è resistente all’acqua fino a un massimo di 50 metri e si può indossare da solo oppure insieme ad altri accessori.

Orologio multifunzione donna Tommy Hilfiger Kennedy

Un orologio perfetto per le donne che vogliono un bellissimo modello elegante ma funzionale. Stiamo parlando dell’orologio multifunzione da donna Tommy Hilfiger appartenente alla collezione Kennedy. Questo orologio prevede una cassa in acciaio placcata in oro rosa e cristalli con una cassa ampia da 38 mm. Il quadrante è argento mentre il vetro è minerale. Il cinturino è realizzato in acciaio e si presenta argento e rosa simile al quadrante. La resistenza dell’orologio multifunzione è resistente all’acqua fino a 5 atm.

Orologio cronografo donna Breil EW0521

Se si vuole regalare un orologio a una donna che apprezza i modelli altamente funzionali e perfetti per guardare l’orario sempre in modo preciso allora il modello perfetto è rappresentato dall’Orologio Cronografo Donna Breil con referenza EW0521. Questo modello della collezione Dazzle della Breil presenta una cassa da 38 mm con lunetta in acciaio con finitura rosa lucido e cristalli bianchi. La corona e i pulsanti in acciaio sono tutti realizzati con finitura oro rosa. Il quadrante è in vetro minerale ed è resistente all’acqua fino a cinque atmosfere. Il suo movimento è al quarzo e la chiusura semplice con pulsanti.

Orologio al quarzo Tissot donna T-Lady

Infine, tra i modelli di orologio perfetti per un regalo di Natale ne troviamo uno dall’aspetto molto classico ma senza tempo. Stiamo parlando dell’orologio al quarzo Tissot Donna con referenza t1260101601300. L’orologio small lady Solo Tempo da Donna ha una cassa in acciaio inossidabile da 26 mm di forma rotonda e con un quadrante bianco. Il cinturino è invece realizzato in pelle nera. Gli indici sono romani, il movimento è al quarzo svizzero e la resistenza all’acqua è segnata fino a un massimo di 5 bar, ossia di 50 metri su 165 piedi. Il vetro del quadrante è in zaffiro bombato antigraffio e prevede un trattamento antiriflesso e una chiusura a farfalla.

Questi modelli sono perfetti da valutare per chi cerca un orologio da regalare ad una donna elegante e alla moda.