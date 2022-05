I piloti Promox Testa e Mariano alla prova del rally del Salento

I piloti Promox sono prontissimi per la gara del Rally del Salento, valida per il CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO 2022 (già CI WRC).

Il molisano Giuseppe Testa, questa volta navigato dal veterano Donato Maini, a bordo della SKODA FABIA R5 EVO, si appresta ad affrontare la complicata gara salentina con grande voglia di riscatto. La quinta piazza assoluta del CIRA e la seconda nel trofeo MICHELIN, risultati acquisiti nella gara di esordio all’Elba, stanno stretti al driver molisano, che questa volta cercherà di balzare prepotentemente sul podio.

Menzione per la partecipazione del giovane pilota Promox, peraltro ugualmente molisano, Giuseppe Mariano, che a bordo della sua PEUGEOT 208 Rally4, affiancato dal navigatore Marco Romeo, si batterà strenuamente sulle strade salentine per mettersi in luce e conquistare piazzamenti preziosi.

Si parte venerdì 27 maggio intorno alle 20 con una Super Prova Speciale serale nel kartodromo della ‘Pista Salentina’. Si ripartirà sabato mattina, alle 8, alla volta delle tre prove speciali (San Gregorio, Ciolo e Specchia) che vedranno più passaggi delle vetture (93 km di prove cronometrate). In serata, sulla pista salentina di Ugento, ci saranno arrivo e cerimonia di premiazione.

Un caloroso in bocca al lupo ad ambedue i driver ed un doveroso ringraziamento alla scuderia RO RACING di Rosario Montalbano, che, con dedizione, cura la gestione sportiva dei piloti, oltre agli sponsor e ai sostenitori, che rendono possibile e concreta questa nuova ed entusiasmante esperienza.