I piloni sprofondano in acqua: chiude il famoso Lido 80 a Petacciato

La decisione è stata presa nella giornata di ieri dai gestori: il lido 80 in contrada Marinelle a Petacciato marina non concluderà la stagione estiva. Il lido dei Vip, uno dei più belli della costa molisana, immerso completamente nella natura e in simbiosi con le innovazioni tecnologiche ha chiuso.

La decisione è stata assunta per il fatto che i piloni della struttura sono quasi sprofondati in acqua per via delle mareggiate di questi giorni.

I gestori del lido hanno dunque chiesto l’intervento delle autorità per la sicurezza dei bagnanti che effettivamente hanno riscontrato il problema con la conseguente impossibilità di tenere il lido ancora aperto. Ieri mattina, 26 agosto, la comunicazione via social “Ci scusiamo per il disagio, il Lido 80 rimarrà chiuso da oggi fino a data da destinarsi. Vi terremo aggiornati, grazie di cuore a tutti”.