I pesci grandi mangiano quelli piccoli

GENNARO VENTRESCA





Il Lupo ha fretta. Ha la sue urgenze. Oggi, a Rieti. Mercoledi in casa con il Fiuggi. Domenica prossima sul mare di Pineto. Tutto in 270′. O forse meno. Sarebbe la prima volta, in punta di verità se la sua scalata alla serie maggiore arrivasse con qualche minuto d’anticipo. Nel 1975 il trionfo avvenne al Romagnoli col già retrocesso Cerignola, all’ultimo atto. Nel 1982, sempre nello stesso impianto, a vedercela con la Reggina. Anche allora ci fu da aspettare col fiato sospeso il fischio finale. Finì con uno strettissimo 1-0. Gol di Maragliulo ed esplose la festa.

***

Sempre in casa, ma questa volta a Selva Piana, ovviamente all’ultima giornata, arrivò la terza e ultima promozione. Contro un avversario abbordabilissimo. La Pro Vasto aveva già staccato la spina. E fu festa. Anche se prima di tirare il sospiro di sollievo dovemmo aspettare tutto il primo tempo, per vedere il bel gol di Corradino. Nella ripresa, per non correre rischi, i nostri segnarono altre due reti, la seconda con Cariello, che fece lo slalom vincente dribblando anche il pubblico già pronto a entrare sul prato destinato al gioco

***

Le maglie rossoblù dei nostri ragazzi sono chiamate a far sfavillare e schiudere il sorriso sui volti dei 400 tifosi che seguiranno in presenza la sfida di Rieti, fissata sull’erba del Manlio Scopigno. Come ho avuto modo di ricordare non è mai accaduto che il Lupo abbia potuto festeggiare in anticipo e soprattutto lontano dalla sua tana. Ma nulla osta che lo possa fare oggi. Del resto, c’è sempre una prima volta. Per ogni cosa.

***

Sarà per via dell’età e di essere un artigiano della scrittura vintage, ma l’attesa per la sfida odierna mi ha turbato per diverse notti, ustionandomi come una medusa. Insonne, la luna mi ha punto con i suoi aghi aguzzi, sino a quando non è arrivata la bianca aurora. Sullo slancio dei sei punti di vantaggio i nostri ragazzi sono pronti a ritornare al successo. Per dimenticare il grigio pomeriggio col Porto Sant’Elpidio e sperare in un’alleanza della Recanatese che affronta in casa il Notaresco.

***

Sul podio, il fiore del sorriso potrebbe spuntare sul volto dei rossoblù anche solo con un pareggio. A patto che lo scontro tra Recanatese e Notaresco finisca con la vittoria dei marchigiani. In quel caso, il Campobasso sarebbe matematicamente irraggiungibile. E potrebbe con cura preparare la festa tre giorni dopo, alla Bomboniera. In occasione dell’ultima casalinga, che capita di mercoledì.

***

Mi si lasci fare le mie congetture. Tanto care anche ai lettori che vanno toccando legno, come segno scaramantico. Intanto, mi sia concesso immaginare un Campobasso non solo gambe e muscoli, ma col cervello in perfetta funzione. Per confermare con puntualità il motto di Shakespeare: i pesci grandi mangiano quelli piccoli.