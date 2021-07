I pazienti Covid ringraziano il personale del Cardarelli: “Ci avete sorretto quando pensavamo di non farcela”

Le segnalazioni e gli episodi di malasanità che hanno caratterizzato e caratterizzano la sanità molisana sono, purtroppo, quasi all’ordine del giorno e la nostra testata li riporta puntualmente. Oggi, però, vogliamo sottolineare anche ciò che di buono c’è. E lo facciamo attraverso una lettera che alcuni pazienti che sono stati ricoverati al Cardarelli per Covid hanno inviato alla nostra redazione per ringraziare tutto il personale che si è preso cura di loro.

“La nostra lettera va al personale dell’equipe Covid del 5°piano dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Reparto d’eccellenza, tutti impegnati con grande umanità, oltre che con competenza e serietà: li sentiamo degni del nostro rispetto, per questo ringraziamo medici, infermieri e Oss.

Soprattutto a loro, a questo gruppo straordinario, al conforto quotidiano che mai dimenticheremo e per questo vogliamo ricordare i loro nomi: le infermiere Elisabetta Di Tota, Cristina Marzia e le Oss Antonella Baranta e Francesca. Ci siete sempre stati vicini, ci avete seguito e vegliato H24 con amore, affetto e professionalità, ci avete sorretto con i vostri consigli, con gli incoraggiamenti, specialmente in alcuni momenti critici delle nostre lunghe e buie giornate piene di sofferenza, proprio quando iniziavamo a temere della nostra vita.

Sappiamo solo una cosa, ce l’abbiamo messa tutta per non deludere voi e noi stessi. Queste umili parole sono per ringraziarvi uno ad uno per quello che fate, per il vostro duro lavoro, perché solo voi sapete fino in fondo quanto sia estenuante e non basteranno pagine e pagine per ringraziarvi. Siete state tutte perfette, un gruppo solido, affiatato dal punto di vista professionale e umano. Questa è la buona sanità che dobbiamo valorizzare.

Un pensiero speciale e pubblico è rivolto in particolare ad un angelo, persona unica, piena di amore e gratitudine: Antonella Baranta. Riempiva la nostra stanza di luce propria con i suoi occhi neri sempre sorridenti, aveva un bacio, una carezza ed un abbraccio per ognuno di noi senza avere paura di essere contagiata. Abbiamo ricevuto incoraggiamenti e tanto affetto, sempre accogliente e solerte. Di una professionalità unica. Continua così sempre con tanto amore anche fra le difficoltà che le istituzioni pongono. A te che hai sopperito alla mancanza dei nostri cari, perché rimasti nell’ombra per questo male oscuro. Con la tua dolcezza ci hai curato, la tua presenza è stata elegante ed educata, ci hai dato tanto e non lo sai. Alla persona speciale che sei, un vero angelo in terra, noi ti amiamo.

Con affetto e stima firmato,

i pazienti dei letti n. 5-6-7-8

Ci rivolgiamo, infine, anche al Direttore generale Oreste Florenzano e al presidente Toma: grazie anche a voi per averci donato questo angelo, Antonella: più personale come lei e come loro, una squadra eccezionale.

La Regione dovrebbe ringraziarli per l’operato instancabile.

Ringraziamo la redazione de Il Quotidiano del Molise.”