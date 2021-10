I parrocchiani di Jelsi salutano don Peppino: “Sei stato un amico fraterno” (la lettera)

I parrocchiani di Jelsi hanno voluto salutare don Peppino che lascia dopo 15 anni.

“Ciao don Peppino,

è difficile trovare le parole per salutare qualcuno che oltre a essere sacerdote è stato un amico. Il tempo è passato troppo in fretta, sembra ieri quando sei arrivato nella nostra parrocchia e invece sono passati 15 anni. Eccoci qui, a doverti salutare prima che parti per la tua nuova avventura in un’altra parrocchia. Ci vorrebbe un libro intero per raccontare le mille cose che tu hai realizzato nel nostro paese, ricordarle tutte è veramente difficile. Dedizione e impegno non sono mai mancati anche quando ci sono stati momenti di difficoltà che hai saputo superare alla grande!

Le parole non potranno mai bastare, ci sarebbero tantissime cose da dire. Un grazie sincero e fraterno per la tua testimonianza di salesiano vero. E sappi che quando vorrai venire da noi per qualche occasione… Sarai sempre il benvenuto.

Con grande affetto i tuoi parrocchiani.”