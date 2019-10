I parcheggi Unimol si tingono di rosa (FOTO)

Iniziativa dedicata alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme

Questa mattina, lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 11.00, il Magnifico Rettore, Prof. Luca Brunese, ha ufficialmente reso fruibili I Parcheggi Rosa – dedicati alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme che quotidianamente frequentano l’Ateneo – inaugurando la loro operatività nel piazzale antistante al III Edificio Polifunzionale di via De Sanctis a Campobasso (e, simbolicamente, in contemporanea, in tutte le altre sedi universitarie).

I parcheggi UniMol dunque si tingono di rosa. Promuovere le pari opportunità e migliorare la qualità della vita negli spazi universitari sono obiettivi che l’Università degli Studi del Molise favorisce, sostiene e persegue.

L’istituzione dei Parcheggi Rosa UniMol, dedicati alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme che quotidianamente frequentano l’Ateneo, rappresenta una ennesima conferma ed una chiara testimonianza in tal senso.

Ed è proprio nell’àmbito delle politiche di Ateneo volte a promuovere le pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano, che l’Università degli Studi del Molise, sempre sensibile alle tematiche di genere, ha inteso continuare nel percorso intrapreso, e quindi aderire al progetto “Parcheggi rosa”.

Si tratta di stalli di cortesia – collocati nelle aree di sosta delle varie sedi universitarie di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli e indicati tramite opportuna segnaletica verticale e orizzontale – che rappresentano un segno di educazione civica, spontanea e collettiva, un segno di responsabilità sociale che facilita la vita e gli spostamenti delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme.

Un gesto simbolico, di solidarietà, ma anche un aiuto concreto per sopperire alle esigenze della vita quotidiana, così da coniugare lavoro, istruzione e famiglia con il minor sacrificio.

L’iniziativa, a cura del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo, intende conseguire, con tale azione positiva, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono di realizzare l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro (ex art. 42, c.d. Codice delle pari opportunità).

L’iniziativa, orientata a rendere sempre più l’Università a tutela della donna nella maternità, prosegue l’impegno profuso negli ultimi anni dall’Ateneo per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e agevolare il benessere degli studenti e del personale.