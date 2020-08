I papà tornano in sala parto al San Timoteo di Termoli

Arrivano buone notizie dal reparto di Ostetricia/Ginecologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. In seguito alla richiesta del Primario del reparto Dott.re Bernardino Molinari, dall’ 11 Agosto 2020, é stato ripristinato l’accesso dei papà in sala parto, per il parto spontaneo (per il parto Cesareo non sono mai potuti accedere in sala operatoria, quindi il tutto rimarrà invariato). Il tutto si svolgerà nel massimo della sicurezza e seguendo tutte le norme anti Covid19. “Il momento irripetibile, emozionante e magico come la nascita dei propri figli, sarà nuovamente condivisibile”, hanno fatto sapere dal comitato MoliSanità L113.