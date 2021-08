I no vax minacciano i medici di base per avere l’esenzione, la denuncia della Fismu Molise

I No vax hanno iniziato a minacciare i medici di famiglia. Colpevoli, a loro dire, di non rilasciare il documento di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, anche senza una valida e concreta motivazione sanitaria. Oppure, di non dare il consenso a una serie di accertamenti pretestuosi (e molto cari) a riprova della loro presunta incompatibilità alla stessa. Sembrerebbe questa l’ultima trovata di alcuni No vax per eludere le restrizioni relative alla mancata immunizzazione.

Anche in regione – denunciano i medici di base – stanno aumentando le pressioni di coloro che pur non avendo seri di salute, chiedono il certificato di esenzione dal vaccino. “Questi soggetti definiti no vax – ha dichiarato il dottor Ernesto La Vecchia, segretario regionale Fismu alla Tgr Molise – oggi sono all’attacco dei medici di famiglia. La Fismu Molise respingere le pressioni e gli atti intimidatori contro le categorie per ottenere l’esenzione vaccinale. Il loro obiettivo è quello di non sottoporsi al vaccino attraverso una certificazione fatta dai medici di famiglia. Inoltre – ha proseguito La Vecchia – cercano anche di perorare terapie non validate scientificamente. Chi è contro i vaccini è contro la sanità pubblica. Staremo attenti, anche attraverso l’ordine dei medici, a che queste cose in Molise non accadano. E colgo l’occasione – ha concluso – per sollecitare ancor di più l’utilizzo della vaccinazione, soprattutto a quelle persone che per un certo periodo sono state non molto fiduciose nei confronti del vaccino e che oggi dovrebbero avere la certezza della s sicurezza delle inoculazioni”.