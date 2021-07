I “No pass” tornano in piazza a Campobasso, ai genitori: “Non vaccinate i vostri figli”

Sono tornati in piazza anche a Campobasso per una nuova manifestazione contro il “green pass” al grido di “No Bill Gatates” e “No green pass”. Meno dello scorso evento, ma animati ugualmente da spirito combattivo. Chiariscono che non sono “No vax”, però precisano che per loro non è un vaccino, ma “una terapia genica sperimentale”. “Il vaccino – dice ancora uno dei rappresentanti – è sempre stato fatto con il virus indebolito.” Cioè a vettore virale, esattamente come quello di Astrazeneca. Poi l’appello finale ai genitori: “Non fate inoculare ai vostri figli qualcosa che non conoscete.”