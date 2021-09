I “No Green Pass” all’assalto: «Basta paura, il Covid si cura…»

Manifesti a Campobasso: «I vaccini contro il Covid sono terapie geniche sperimentali»

«I vaccini contro il Covid 19 sono terapie geniche sperimentali…per bambini e Covid il rischio è zero (non usiamoli come cavie); le terapie domiciliari hanno salvato la vita a migliaia di persone; i vaccini non garantiscono la protezione dal contagio…». Questo il contenuto di alcuni cartelloni “No green pass, si alle libertà costituzionali” che da questa mattina, giovedì 2 settembre, sono visibili in diverse zone di Campobasso. Il messaggio principale recita: «Basta paura. Il Covid si cura, non serve la puntura». Come noto dal 1° settembre è entrato in vigore l’obbligo anche per treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Sull’introduzione della “carta verde” ci sono state molte polemiche e soprattutto diverse manifestazioni (l’ultima proprio nella giornata di mercoledì 1° settembre) durante le quali non sono mancati momenti di tensione, infatti il Viminale ha alzato il livello di attenzione e monitora anche gli scali aeroportuali per evitare che le proteste superino livelli di guardia, con controlli rafforzati e allerta massima per possibili blitz.