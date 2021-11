I Monforte tra il Molise e la Puglia: storico gemellaggio tra le due terre (LE IMMAGINI)

È stata un successo l’evento, organizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, denominato “Campobasso e il Molise: Terra dei Monforte” (organizzato grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO) e con il Centro Studi e Ricerca Nundinae di Gravina in Puglia). Una delegazione del Centro studi pugliese, insieme ad alcuni suoi figuranti, ha partecipato all’incontro incentrato sulle vicende storiche della famiglia Monforte e la sua influenza non solo nella terra molisana ma anche in quella pugliese. Due terre, seppur diverse, unite da un indissolubile legame storico che si rafforzerà maggiormente, grazie alla stipula di un Patto di Amicizia tra l’importante sodalizio di Campobasso dei Crociati e i Trinitari ed il Centro Studi e Ricerca Nundinae, da sempre attivo nello studio e la ricerca delle proprie origini. Un passo fondamentale per l’Associazione molisana che aggiunge un nuovo tassello al suo intenso operare per il territorio, siglando quindi una nuova collaborazione con un’importante realtà associativa che amplia ed arricchisce la già fitta rete di cooperazioni attivate in questi anni dal sodalizio campobassano su tutto il territorio, regionale e nazionale. L’evento in programma è una delle iniziative inserite nel cartellone “Campobasso Historica – Il Rinascimento”, un ampio progetto di valorizzazione del territorio promosso e sostenuto dalla Regione Molise, attraverso l’avviso Turismo è Cultura 2020 del Patto per lo Sviluppo del Molise, in partenariato con il Comune di Campobasso, la Camera di Commercio del Molise e la Confcommercio Molise. Durante la giornata si è svolto un originale convegno itinerante con visita della parte antica del capoluogo concluso nel Castello Monforte.

