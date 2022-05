I molisani si incontrano a Ravenna per festeggiare la mamma l’essere del Molise

Tanti “Molisani a Ravenna” (originari di Petacciato, Roccavivara, Campobasso, Ferrazzano, Sepino, Termoli, S.Felice del Molise, Riccia, Tufara, Palata, Gambatesa, Casacalenda ecc.) si sono nuovamente ritrovati al pranzo dei “Molisani a Ravenna”.

La bravissima volontaria Felicetta Del Re, originaria di Petacciato, ha realizzato un menu’ interamente molisano. Al termine del pranzo i molisani hanno giocato alla Tombola Geografica del Molise realizzata dall’impresa LUDICART. La tombola e’ stata realizzata dagli autori Mario Berardino, Michele D’Aloisio insieme a Roberto Cupido. La particolarita’ della tombola e’ data dal fatto che ogni cartella corrisponde a uno dei tanti Comuni del Molise.

Ospiti del pranzo sono stati l’’ex Assessore del Comune di Ravenna, Massimo Cameliani e Walter Raspa dirigente delle Acli Emilia Romagna. I Molisani di Ravenna hanno stabilito l’obiettivo e lo scopo del Gruppo che e’ quello di far conoscere la regione Molise dal punto di vista culturale e turistico e allo stesso tempo i Molisani di Ravenna hanno ribadito che si sentono parte della comunita’ piu’ grande del Molise che e’ presente in tutto il mondo.

Sono giunti graditi i saluti del Sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, che nel suo messaggio ha ringraziato i molisani/ravennati per la finalità dell’incontro di devolvere una offerta alla Pubblica Assistenza di Petacciato. Nel mese di Giugno 2022 cicloturisti ACLI S.STEFANO RAVENNA hanno in programma di effettuare il giro del Molise in Bici.