I molisani potranno spostarsi per raccogliere il tartufo, c’è l’ordinanza

I cittadini molisani potranno spostarsi nel territorio regionale anche per andare a raccogliere i tartufi. E’ l’ordinanza che è stata firmata questa mattina, 6 maggio, dal presidente Donato Toma e che si va ad aggiungere alle altre arrivate nei giorni scorsi, l’ultima delle quali relativa al taglio della legna. «Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco e l’espletamento di quest’ultima, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, sono consentiti alle seguenti condizioni: a. che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 19,30; b. che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare; c. che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri; d. che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di raccolta e l’attrezzatura all’uopo necessaria».