I Misteri non sfileranno, ma entrano nelle case e nei cuori dei molisani (video)

Domenica 14 giugno non ci sarà la secolare processione dei Misteri per le vie della nostra bella città, ma noi in questo particolare momento, vogliamo entrare in tutte le case, anche se solo virtualmente e per questo l’Associazione Misteri e Tradizioni, ha realizzato un video, con le foto fatte durante la quarantena. La grande FAMIGLIA dei Misteri, augura un buon Corpus Domini 2020, tante persone un unico cuore. Volti nostalgici e distanti, ma sempre uniti, specialmente in questo periodo, ma che presto torneranno a sorridere ed a emozionarsi, ma soprattutto a far emozionare tutta la città, al grido di “scannett allert”