CAMPOBASSO

Presentate questo pomeriggio al’ex Gil le tre mostre fotografiche dedicate ai Misteri. “Light” di Laura Venezia, “Angeli” di Lello Muzio che apriranno i battenti il 19 giugno prossimo fino al 5 luglio e “La Forma e il Mistero – Di Zinno in mostra” che inaugurerà il 22 giugno e resterà aperta fino al 12 luglio sempre all’Auditorium.

Le esposizioni sono promosse da Fondazione Molise Cultura sotto la direzione artistica di Antonella Presutti.

Mentre Valentino Campo ha illustrato “Sonika Poietika” che prenderà il via il 27 luglio prossimo. La rassegna invernale si è conclusa a Campobasso lo scorso 16 aprile con il trionfo di Raul Zurita al Teatro Savoia. La quinta edizione di Poietika, che ha portato grande soddisfazione per l’affluenza e la curiosità della stampa nazionale, prosegue con la sua parte estiva, come l’anno scorso caratterizzata da appuntamenti musicali nei più suggestivi borghi molisani. La direzione artistica di Valentino Campo mette a segno un altro colpo, con un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale.

Se Poietika ha avuto una connotazione più cittadina, in luoghi prestigiosi come il Teatro Savoia e l’Auditorium GIL, Sonika Poietika si estende sul territorio molisano, tra siti storici, località antiche e magiche, piazzette o borghi più defilati.

Il caso più emblematico è quello dell’Area Archeologica di Altilia, nel comune di Sepino, che ospiterà la data zero, attesissima dopo la magia dello scorso anno con Cristiano Godano e Emidio Clementi: sabato 27 luglio aprono Sonika Poietika i Giardini Di Mirò e Paolo Benvegnù. Una combinazione straordinaria, con una delle formazioni più amate e apprezzate del nuovo rock italiano e uno dei cantautori di punta degli ultimi vent’anni: rock strumentale, visionario e cinematico da una parte, dall’altra uno degli autori più raffinati e profondi della musica nostrana, entrambi protagonisti nello sviluppo del panorama indie-rock nazionale.

Di origine molisana, benchè nato e cresciuto a Mestre, Marco Iacampo è tra i nomi più in vista della nuova canzone d’autore italiana, tra sapori esotici, intimismo e ricerca: sarà in concerto mercoledì 31 luglio a Roccavivara, in un luogo mistico come il Santuario di Santa Maria di Canneto.

Giovedì 1 agosto al Palazzo San Francesco di Agnone un progetto speciale che unisce l’attenzione alla poesia di Poietika e l’esplosione di suoni di Sonika Poietika: Poeti Rock, il recital di Ezio Guaitamacchi con Cinaski, Brunella Boschetti Venturi e la partecipazione straordinaria di Andrea Mirò. Rock e poesia si incontrano, classici di Bob Dylan, Lou Reed, Leonard Cohen e Patti Smith rivisitati e narrati da uno splendido quartetto.

Domenica 4 agosto alla Palazzina Liberty (Piazza Castello) di Venafro uno spettacolo speciale dedicato a Lucio Battisti: se ne occupano Donato Zoppo e gli Uomini Celesti. Si tratta dello storytelling-concert tratto dal libro di successo Il nostro caro Lucio (Hoepli) in cui lo scrittore e la rock band narrano gli anni ’70 del celebre musicista tra grandi classici e aneddoti su musica, politica, società e arte.

