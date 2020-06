I Misteri e la maledizione dell’anno bisesto

L’Omaggio di “Alesia e i suoi Compagni di Viaggio” all’antica tradizione del Corpus Domini

“Anno bisesto anno funesto”… ed a recente memoria non può essere annoverato anno più ferale del 2020! “Nel tempo della pandemia”, in un surreale clima da dopobomba, si è concretizzato quello che nei secoli, per i campobassani, ha rappresentato un ancestrale incubo: un Corpus Domini senza i Misteri (nella foto di Rossella De Rosa un momento della celebrazione che raffigura il diavolo). Inevitabilmente, infatti, quest’anno, per le opportune misure di sicurezza socio-sanitaria, gli Ingegni del Di Zinno non sfileranno per le vie cittadine incredibilmente deserte, in uno senario che definire innaturale è eufemistico. Il 14 giugno 2020 saremo privati del maggiore evento identitario (se non il principale) della nostra Cultura e non ci consoleranno pur se graditi surrogati quali “uscite” settembrine o invernali. Dal loro debutto, databile tra il 1775 ed il 1785 (N. Felice-R. Lattuada), neanche il catastrofico terremoto del 1805 era riuscito a privare Campobasso dei suoi quadri viventi che, in una fantasiosa ed affascinate realizzazione tridimensionale, permettono ancor oggi ai fedeli di entrare letteralmente diventandone protagonisti, sia negli insegnamenti della Dottrina che nelle storie dei Santi.

Viene da chiedersi (ci si conceda un po’ di superstizione) cosa sarebbe accaduto se il sisma avesse colpito il Molise nel 1804 che fu bisestile?

Secondo Michele D’Alena (Corpus-Domini in Campobasso, 1896) nel 1805 i sei Misteri conservati nella Chiesa delle Trinità andarono tutti irrimediabilmente distrutti. Lo “contraddice”, però, Camillo De Luca che in Ricordanze Patrie (1856) scrive “sei per vetustà si ruppero, e più non sono” ed ancora “dei Misteri appartenenti a’ trinitari allora non rimanevano che due, cioè quello di san Gennaro, e quello di san Rocco, i quali furono sepolti dalle rovine della chiesa della ss. Trinità, e si sarebbero perduti, se Giuseppe di Zinno, figliuolo di Paolo, non ne avesse fatto dissotterrare i ferri, e raddrizzare, secondo i modelli lasciati dal padre”. Comunque sia nelle memorie del D’Alena vi è un’importante testimonianza su come nulla e nessuno avrebbe mai potuto dissuadere i campobassani dall’ammirare le loro “macchine”. Infatti per quanto “minorate e ridotte in numero di dodici, esse furono vedute nella processione del Corpus Domini del 1806 ed in quelle degli anni successivi…”. Fu nel 1940, altro anno bisesto, che avvenne l’Ineluttabile! I documenti tramandano che da quell’anno la “tradizionale e popolare Sagra dei Misteri non ha potuto avere più luogo”. Considerato che il Copus Domini cadde il 23 maggio, ed i venti di guerra iniziarono a soffiare venefici dal 10 giugno, è legittimo sospettare che -in effetti- si sia avuto nel 1941 il primo stop della processione. Si dovrà, comunque, aspettare la riapertura dell’emeroteca della biblioteca Albino per indagare a fondo e, volendo fare una graduatoria di sciagure, la non fruibilità del prezioso scrigno di Sapere, ubicato in via D’Amato, ben compete (a suo modo) con il dramma Covid. Ma torniamo “all’ora delle decisioni irrevocabili” chiamando in causa Venanzio Vigliardi (Trent’anni sotto il Monforte, 1982): “Furono momenti drammatici quelli che si accompagnarono alla decisione di non far uscire i Misteri. I campobassani sono legati da qualche secolo a quella loro sagra “unica al mondo”, come si affrettano precisare con orgoglio ed è facile immaginare il turbamento che li assali quando appresero che della sagra non si sarebbe fato nulla. Turbamento accresciuto anche da una strana informazione che da sempre si accompagna alla storia ed alle storie dei misteri: l’anno in cui non essi non dovessero uscire diverranno di proprietà dei napoletani, che fin dai tempi dei Borbone li avrebbero voluti nella loro città”. Leggenda vuole che esista un immaginario, quanto inverosimile, trattato a riguardo che probabilmente affonda le proprie radici nei fatti svoltisi nel 1832, anch’esso bisestile. In quell’anno sua maestà Ferdinando II visitò Campobasso dal 12 al 15 settembre e manifestò il desiderio di vedere “le 12 superstiti macchine in ferro della processione del Corpus Domini” (F. Colitto, Imperatori, Re e Regine nel Molise, 1978). Ad illustrare i capolavori del Di Zinno al proprio sovrano fu il canonico Alfonso Filipponi “uomo colto ed anelante al sapere” (M. D’Alena). Parroco, nonché professore di filosofia, egli era “un uomo di grande ingegno, letterato di specchiata fama, cultore delle muse” con un solo imperdonabile neo: l’attaccamento al vecchio regime borbonico che non gli fece godere, fra i campobassani, di quella popolarità di cui altri, meno degni di lui, hanno goduto (E. Di Iorio). Il genio del Di Zinno e l’abilità del Filipponi affascinarono a tal punto il monarca che, molto probabilmente, anche in considerazione del suo sanguigno paternalistico temperamento, avrà avuto da osservare che, qualora quelle meraviglie non fossero più sfilate per le vie campobassane le avrebbe volute, con sommo piacere, tutte per sé nella Capitale. Le sorti dei Misteri nel periodo 1940-1946, ed i rischi corsi dalle strutture ferree in balia degli eserciti occupanti, sono state documentate nel recente “Le mani del Cielo” (E. Rubino, 2017). Malgrado alcuni abbiano contestato il parallelismo tra le difficoltà di un conflitto bellico e le angosce del Covid 19, noi riteniamo che un file rouge unisca, più dell’immaginabile, le due tragedie con una sconvolgente differenza: mentre in una guerra c’è sempre un vincitore, che può aiutare gli sconfitti, in una pandemia ci sono solo vittime. Quest’anno i campobassani non vedranno i Misteri né potrebbero sfilare, come si ipotizzò negli anni ’40 del secolo scorso, solo gli scheletri “così come sono, spogli di tutto” (Vigliardi). L’inevitabile distanziamento sociale, inoltre, sminuisce ulteriormente la geniale istallazione barocca del Di Zinno, ovvero quella di far fondere in un’unica scenografia carri e pubblico, con l’annullamento dei confini tra vita e sogno, realtà e finzione. Ma il 6 giugno 2021 (Corpus Domini prossimo venturo) auspichiamo di poter udire, proclamate da un qualsivoglia balcone istituzionale, le parole di Resurrezione vergate nel lontano 1947 da un cronista del “Molise Nuovo”: “Quest’anno dopo tanto tempo e tante sciagure tutto è tornato come prima! La provincia si è riversata nel capoluogo… La caratteristica di questa festa è stata la folla: folla al campo sportivo, folla in villa, folla ai Misteri, folla per il corso, folla intorno ai costumi, folla ai parchi di divertimento, folla alla processione, folla in chiesa, folla ai balconi…. Fotografi, cinematografari, giornalisti, gelatieri, accattoni, quanti non se ne erano mai visti gli ultimi anni. La festa è durata cinque giorni, ma l’ultimo è stato quello indimenticabile. Quello della sfilata dei Misteri, naturalmente!”.

Paolo Giordano