I Misteri a tavola tra Miseria e Nobiltà

C’è chi non aspetta altro. Il weekend del Corpus Domini è la sfilata dei tredici Ingegni del maestro Di Zinno, cuore della manifestazione, ma nel fine settimana in cui Campobasso dà il meglio di sé c’è anche l’aspetto legato alla tradizione culinaria. E così i chili sacrificati nelle settimane precedenti tornano a fare capolino grazie al classico panino con la salsiccia (rinforzato da friggitelli, melanzane e tanto altro) o nella sua variante con la porchetta, al mussillo – che fa bella mostra in ogni angolo del capoluogo – alla scapece, solamente per i palati più forti, e grazie al cibo di strada in generale che regna in questi tre giorni. Quest’anno, causa Covid, i Misteri non sfileranno e tutto l’indotto che il Corpus Domini muove può solo dare l’appuntamento all’edizione 2021. Una bella ‘botta’ per la città e l’intera regione, orfana della sua manifestazione più importante.

Ma, non perdere le tradizioni e cercare di tenerle vive è compito di ognuno di noi, di qui l’iniziativa di uno dei ristoranti più prestigiosi di Campobasso che attraverso questo redazionale vogliono darvi appuntamento per venerdì 12 giugno, a cena, riproponendo a tavola lo street food che regala profumo alle strade della città in questi tre giorni. Miseria e Nobiltà, fresca di partnership con la cooperativa sociale “Laboratorio Aperto”, ha organizzato una serata a tema con l’obiettivo di proporre in chiave ‘nobile’ il cibo tipico del Corpus Domini, che ognuno di noi – almeno una sera – è abituato a gustare lungo le strade della città. Per venerdì gli organizzatori propongono un menù fisso, al costo di 18 euro, strutturato in questo modo: si partirà con ‘u mussill’, che precederà le polpettine di salsiccia allo spiedo con salsa barbecue. Poi spazio alle pizze gourmet, che da Miseria e Nobiltà sono tornate alla ribalta anche grazie alla collaborazione con Laboratorio Aperto. E’ prevista una degustazione di due pizze tra: porchetta e friggitelli; capocollo, caciocavallo e ‘sciurilli’. Dulcis in fundo il dolce ‘Il Diavolo e la Donzella’. Compreso nel menù anche un calice di rosso, del marchio ‘Il vino del Misteri’, ovviamente nel rispetto della tradizione. Insomma, che dire… i Misteri ci mancheranno di certo, però la possibilità di provare a ricordarli a tavola – con le normative anti Covid sempre bene a mente – c’è tutta. Per partecipare alla serata è necessario prenotare ai numeri: 0874/94268; 320/2498708.