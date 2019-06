“I Miracoli di Sant’Antonio”, domenica 16 in scena a Ferrazzano la settima edizione

FERRAZZANO

Dalla devozione per il santo di Padova, Patrono di Ferrazzano, nasce la manifestazione scenica itinerante de “I miracoli di Sant’Antonio”, curata dall’omonima associazione al fine di mettere in scena alcuni dei più significativi momenti della vita di sant’Antonio, uno dei santi più amati e venerati della cristianità e dal popolo ferrazzanese che lo onora da oltre cento anni come Patrono del paese e protettore dei ferrazzanesi nel mondo. La manifestazione vede sin dagli albori una appassionata partecipazione della popolazione di tutte le età, anche non più giovanissimi che, numerosi, si attivano ogni anno per la realizzazione di questo “avvenimento speciale”, atteso tutto un anno, nel ruolo di figurati o anche collaboratori. La rappresentazione è articolata in 13 scene ambientate in squarci del paese particolarmente suggestivi onde si raffigurano altrettanti significativi episodi della vita di Antonio di Padova e degli interventi miracolosi che ne hanno assicurato la santità. Il centro storico di Ferrazzano si anima grazie alla presenza di 100 tra figuranti e collaboratori che, ispirati da un forte sentimento di aggregazione e dalla devozione al Santo, in costume d’epoca fanno rivivere Antonio che, a contatto diretto con il popolo ovvero grazie all’invocazione dello Spirito Santo, riesce a guarire, convertire, redimere peccatori e sconfiggere il demonio. Al completamento il tappeto musicale d’epoca fornito dal gruppo storico “G.D’Angiò” di Colletorto il quale, con le sue melodie, contribuisce a rendere ancor più suggestivo l’evento. I pellegrini, accompagnati da guide, vengono condotti in una sorta di set a cielo aperto e da quel momento immersi in una atmosfera emozionante e mistica. Il percorso trova il culmine sul calar della sera quando, nella piazza Spensieri, con un magico gioco di luci e musiche si assiste alla rievocazione del momento del transito di Antonio al cielo. L’appuntamento domenica 16 giugno a Ferrazzano a partire dalle 16.30.