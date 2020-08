I migranti sono riusciti a scappare: apprensione a Campomarino

Sembrava che la situazione fosse, tutto sommato, rientrata nella norma invece la conta effettuata dai responsabili non ha lasciato spazio ai dubbi. Sono 19 i migranti che sono riusciti a scappare dallo Sweet Dream’s, il centro che si trova a Campomarino lido dove sono stati trasferiti 83 migranti di quelli sbarcati a Lampedusa. La conferma al termine delle operazioni di conta e di verifica. D’altronde era stato proprio il sindaco Pierdonato Silvestri a puntare il dito sulla condizione di colabrodo della struttura composta da tanti ingressi e vie di fuga dalla quale, appunto, è facile scappare. La preoccupazione delle autorità riguarda anche la questione sanitaria legata la Coronavirus e ai possibili contagi. Già in passato lo Sweet Dream’s era stato un Cas, una delle strutture adibite all’ospitalità dei migranti, di qui la decisione di utilizzarla di nuovo senza però prima sottoporre gli stessi a un tampone per verificare la presenza di Covid. Accusa questa che è stata lanciata dall’amministrazione comunale.