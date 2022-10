I metodi di pagamento più affidabili per depositare e prelevare denaro

La popolarità del gioco d’azzardo online sta aumentando a dismisura grazie ai vantaggi offerti. I casinò sul web mettono a disposizione molti più giochi rispetto alle loro controparti terrestri. Inoltre, i giocatori non devono portare con sé denaro contante e non devono correre il rischio di essere derubati mentre si recano nella loro sala da gioco preferita.



Anche se molti casinò tradizionali consentono pagamenti senza contanti, il contante fisico rimane il metodo di pagamento preferito. D’altra parte, i casinò online non hanno una sede fisica e l’unico modo per aggiungere fondi al tuo saldo di gioco è utilizzare le soluzioni di pagamento online supportate.



Elementi importanti da considerare durante la scelta di un metodo di pagamento



La prima cosa che i giocatori devono tenere a mente quando scelgono il metodo bancario preferito è che non tutte le soluzioni di pagamento sono disponibili in ogni giurisdizione. Inoltre, i vari fornitori di servizi di pagamento impongono commissioni diverse. A volte anche gli operatori di casinò impongono delle commissioni sui depositi e sui prelievi tramite specifiche soluzioni di pagamento. I limiti minimi e massimi dei depositi e dei prelievi variano a seconda dei casinò e dei metodi di pagamento.



Un altro aspetto fondamentale da menzionare è che in alcuni casinò online i depositi tramite wallet elettronici non danno diritto al bonus di benvenuto. Ovviamente, questo non vale per tutti i siti di gioco. Pertanto, devi leggere attentamente le clausole scritte in piccolo prima di iscriverti su un casinò online.



Durante la scelta del metodo di deposito preferito, i giocatori devono anche essere consapevoli che non tutte le soluzioni di pagamento supportano le transazioni in entrambe le direzioni, avvertono casinomondo. Se selezioni un metodo di pagamento con solo deposito, dovrai scegliere una soluzione di pagamento alternativa per incassare i tuoi profitti.

Carte di credito/debito

Quasi tutte le persone al mondo possiedono una carta di credito/debito, fatto che spiega perché questo è uno dei metodi di pagamento preferiti. Inoltre, molti casinò sul web affidabili accettano pagamenti con carte di credito/debito Visa, Mastercard e American Express. I depositi vengono elaborati istantaneamente, mentre i prelievi possono richiedere da 1 a 3 giorni bancari. Le commissioni sono solitamente minime. Ancora, la maggior parte degli operatori di casinò non addebita ai giocatori costi aggiuntivi per depositare e prelevare con carta di credito/debito.



I giocatori devono tenere a mente che alcune banche bloccano i pagamenti legati al gioco d’azzardo. Gli appassionati di casinò che utilizzano le carte di credito per le transazioni legate al gioco d’azzardo rischiano di indebitarsi. Per questo motivo, il Regno Unito ha introdotto il divieto di utilizzare le carte di credito per le transazioni di gioco. Un altro inconveniente dell’utilizzo di una carta di credito/debito per aggiungere fondi al tuo saldo di gioco è che ti verrà richiesto di condividere le credenziali bancarie sensibili.

Wallet digitali

I wallet digitali, noti anche come wallet elettronici, sono diventati molto popolari tra gli appassionati di casinò di tutto il mondo. Questo metodo di pagamento non solo è economico, ma supporta anche le transazioni in entrambe le direzioni. Inoltre, esistono molti wallet elettronici affidabili tra cui scegliere a seconda del tuo paese di residenza, tra cui Skrill, Neteller, PayPal, ecoPayz ed eZeeWallet. I wallet digitali ti risparmiano l’inconveniente di condividere le tue credenziali bancarie con gli operatori dei casinò.



Se scegli un wallet digitale per ricaricare il tuo conto sul casinò, il denaro arriverà immediatamente sul tuo saldo di gioco. Trovare un casinò sul web che accetti pagamenti tramite wallet digitali è facilissimo. Inoltre, i prelievi attraverso i wallet digitali richiedono dalle 24 alle 48 ore per essere eseguiti.

Bonifici bancari

Il bonifico bancario è un metodo di pagamento tradizionale e sicuro supportato da molti casinò sul web. Il più delle volte viene utilizzato per i prelievi, ma alcuni operatori di casinò accettano anche depositi tramite bonifico bancario. Nonostante ciò, l’utilizzo di questo metodo di pagamento per le transazioni di gioco è piuttosto costoso. Inoltre, i prelievi sono lenti e richiedono fino a 10 giorni lavorativi. I depositi vengono elaborati entro 1 o 3 giorni lavorativi. L’importo minimo richiesto per depositare e prelevare tramite bonifico bancario è solitamente più alto rispetto a quello richiesto da un altro metodo di pagamento. Una nota positiva è che questo metodo di pagamento permette agli appassionati di casinò di incassare grandi somme.

Carte prepagate

Le carte prepagate e i voucher sono la prima scelta degli appassionati di casinò che vogliono evitare di condividere le proprie informazioni personali. I voucher prepagati non richiedono che i giocatori abbiano un conto bancario attivo o una carta di credito/debito. Gli appassionati di casinò possono acquistare le carte prepagate nei negozi al dettaglio e utilizzarle per effettuare pagamenti online sicuri e immediati. Alcuni dei voucher prepagati più affidabili sono Paysafecard, Neosurf e Flexepin. Uno dei principali svantaggi della maggior parte delle carte prepagate è che non possono essere utilizzate per i prelievi. Nonostante ciò, alcuni casinò online permettono ai giocatori di prelevare tramite Paysafecard. I voucher prepagati sono perfetti per gli appassionati di casinò principianti che preferiscono effettuare piccoli depositi.

Criptovalute

Anche se molti appassionati di casinò temono le criptovalute, la verità è che hanno molti vantaggi. In primo luogo, le criptovalute permettono ai giocatori di ricaricare i conti dei casinò e di ritirare i loro profitti in modo quasi istantaneo. In secondo luogo, le valute digitali sono sicure e consentono di effettuare transazioni finanziarie anonime. Inoltre, molti casinò sul web offrono bonus vantaggiosi ai giocatori che depositano con le criptovalute. Un’altra cosa da sottolineare è che le transazioni in criptovalute sono economiche. Esistono siti di gioco che non applicano limiti all’importo minimo e massimo che un giocatore può depositare e prelevare. Purtroppo, alcuni operatori sfruttano la natura decentralizzata delle valute digitali per aggirare le leggi più severe. Pertanto, quando scegli un casinò online compatibile con le criptovalute, devi assicurarti che sia sicuro ed equo.