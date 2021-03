I messaggi tra SuperMario e Rizzetta

GENNARO VENTRESCA

Essere circondato ogni giorno da centinaia di libri mi rende felice. E’ come essere circondato da centinaia di universi paralleli che mi è dato di aprire. Il mio mestiere è scrivere. Ma leggere aiuta a scrivere. Per questo leggo, anche di notte. Nel silenzio totale, rotto di tanto in tanto dai versi di qualche uccello notturno. E dai richiami dei miei gatti, nella stagione degli amori. Nelle pause, mi affaccio verso Nord, per spiare la Bomboniera circondata dal perimetro di luci fioche, che giungono da lontano.

***

Nord, sta per la Nord. La curva dove non sono mai stato, ma che si porta dietro il fascino e la gioia del tifo. Dove i tifosi della nostra squadra si sentono immortali. E non vedono l’ora di poterla nuovamente invadere con la loro allegria e armonizzare con i canti. Di giorno quando passeggio intorno allo stadio lo trovo bello, come un cavallo da corsa. E mi viene di toccarlo continuamente perchè la bellezza hai bisogno di toccarla. Come sono belli i purosangue non è bello nessuno. Neppure un gol d’autore di Vittorio Esposito, come quello che il ragazzo di San Martino segnò di sinistro, nella porta del Vastogirardi. Sotto la Nord, desolatamente vuota.

***

Ha ragione il poeta quando scrive che i sogni sono fiori rampicanti. Che andrebbero fermati, come i momenti belli di una partita. Che molte volte vanno oltre un gol, anche se spettacolare e carico di dinamite, come vi ho appena ricordato. Non mi piacciono i programmi che abbracciano più partite. C’è chi, nello scenario dell’immaginario, ne prende in considerazione quattro, le prossime quattro. E arriva a definirle altrettante finali. Come si usa e abusa da tempo.

***

Le partite vanno prese in esame una per volta. E preparate con cura. Anche se può capitare di dover cambiare tutti i piani in corsa. Per una espulsione dopo pochi minuti, un infortunio o l’inadeguatezza di una marcatura. E’ lì che il vero direttore d’orchestra deve mostrare il suo valore. La bellezza dei calci d’angolo sta anche in questo. Nelle decisioni da prendere in un amen. Sperando che il subentrante non faccia un clamoroso flop. Il maestro dirige, ma se i suonatori non sono all’altezza, saltano tutti i piani.

***

Ci sono inseguimenti di breve durata, altri che non riescono per tutta una vita. A Edoardo Falcione, nel suo piccolo, riuscì di portare i nostri colori dall’Eccellenza alla D e di vincere, con Giulio Perrucci al fianco, la coppitalia nazionale di categoria. Suo padre Gigino, molti anni prima, guidò il nostro club dalla C alla C1 e perdette la B solo per un punto. La squadra di Giorgi arrivò terza, alle spalle di Arezzo e Cavese appaiate. Le promozioni erano solo due. Mi piace ricordare, di tanto in tanto, l’alto contributo della famiglia Falcione ai nostri calci d’angolo. Anche se i paragoni tra padre e figlio non reggono. Vista la differenza di categorie.

***

Allo stato dell’arte suscitano grandi sogni i ragazzi affidati a Cudini. Allenatore di poche parole e aziendalista come nessun altro. Niente a che vedere con Conte che ti farebbe vendere anche l’auto d’epoca per avere un giocatore in più in organico. SuperMario rimira la classifica e guarda fiducioso al domani. Al pari del suo sodale Matt Rizzetta che gli manda continui messaggi dai grattacieli di New York.