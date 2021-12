I Mercatini di Natale a Ripalimosani, uno dei borghi più belli del Molise

Oggi 4 dicembre dalle 16.00 riflettori accesi sui Mercatini di Natale a Ripalimosani. Casette in piazza tante opportunità per fare regali speciali, gustare delizie e sostenere il territorio più genuino.

Ma non solo. Ripalimosani, borgo pittoresco che di per sé somiglia ad un presepe, nei prossimi tre giorni si illuminerà ancora di più.

E si preparerà ad offrire intrattenimenti per ogni gusto.Non solo shopping e degustazioni. A Ripalimosani è possibile aggiungere arte e cultura grazie alla collaborazione di Simposio Ripa.

Sarà infatti possibile visitare le stanze del Palazzo Marchesale che conserva angoli antichi ed unici come la Cappella consacrata che si apre come un armadio a muro.

Sempre al Palazzo, dietro un monumentale portone in legno, si apre uno spazio un tempo destinato agli Artigiani del Marchese.

In questi locali, adiacenti alla corte, si apre un piccolo angolo ristoro dove scaldare mani e cuore gustando the caldo o vin brulé con pasticcini in buona compagnia.Ma non è finita: al Palazzo dalle 17.30 alle 19.30 c’è la Stanza di Bianconiglio dedicata ai più piccoli. Per colorare, scrivere la letterina a Babbo Natale e ascoltare favole meravigliose.Le visite al Castello partiranno alle ore 17, ore 18 e ore 19. Portare green pass e mascherina. Gradita la prenotazione al 338.1578748. I Mercatini saranno aperti oggi, domani e dopodomani dalle 16 in poi. E domenica sarà il momento di Babbo Natale con tutte le sue sorprese dedicate ai più piccoli.Info: mercatiniripalimosani.it

Che fate? Non venite?!