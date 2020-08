I meravigliosi 18 anni di Christian

Molti vedono il 18° compleanno come un traguardo.. Pensa, invece, a questo momento come un punto di partenza per realizzare, nella TUA vita, qualsiasi cosa Tu voglia. Hai determinazione, coraggio ed un carattere che, fidati, vorrebbero avere in molti. Hai il sorriso genuino di un ragazzo di altri tempi e questo, per me ed il tuo papà, è “solo” motivo di orgoglio. Goditi ogni giorno, ogni attimo di questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita. Abbi sempre la la certezza che, qualsiasi cosa farai, Noi saremo al tuo fianco fieri ed orgogliosi dell’uomo che stai diventando.

Tantissimi auguri CHRISTIAN da Mamma, Papà,Manuel, Loris e Tyler.