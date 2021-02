I medici militari sono giunti in Molise, da domani saranno operativi

๐ˆ ๐ฆ๐ž๐๐ข๐œ๐ข ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐š๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐ข ๐ข๐ง ๐Œ๐จ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ž. Questa sera, domenica 28 febbraio, sono giunti in regione da Roma i 5 medici militari (due rianimatori, 2 cardiochirurghi e un medico specializzato Covid) richiesti per fronteggiare lโ€™emergenza legata alla diffusione della pandemia in regione. Da domani, lunedรฌ 1 marzo dovrebbero giร prendere servizio: 4 allโ€™ospedale Cardarelli di Campobasso (in foto) e uno al San Timoteo di Termoli. I quattro medici arrivati nel capoluogo di regione alloggeranno presso l’hotel San Giorgio dove รจ stata scattata la foto.

Nel frattempo lโ€™Asrem sta completando le procedure legate alla lโ€™individuazione (le candidature sono pervenute al Dipartimento della Protezione civile) di 63 professionisti sanitari da impiegare per lโ€™attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dellโ€™emergenza Coronavirus a supporto della regione Molise.

Foto: hotel San Giorgio