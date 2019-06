I meandri delle scommesse sportive: i termini e le condizioni dei bonus

REDAZIONE

Giocare d’azzardo online è uno dei metodi preferiti da giovani e adulti per trascorrere una serata alternativa. Molti di questi giocatori, poi, si affezionano così tanto ad un bookmaker o ad un sito che decidono di giocarvici ancora una volta e, ad un certo punto, decidono di iscriversi per poter godere, finalmente, di tutti quei bonus e di quelle promozioni che vengono concesse solo ai fedelissimi del bookmaker in questione. Nonostante tutto, prima di decidere di iscriversi ad un sito di scommesse online è bene leggere per bene tutti i termini e le condizioni d’utilizzo.

Ancora più importante è seguire questo procedimento anche nel momento in cui decidiamo di usufruire del bonus x piuttosto che del bonus y. I bookmaker, infatti, agiscono nello stesso identico modo nel quale si muovono anche le compagnie pubblicitarie quando, per esempio, leggiamo “Sconto del 50% su tutto” e poi in piccolo più in basso “Su tutti i prodotti contrassegnati dal simbolo rosso”. Per cui noi ci illudiamo di una cosa che, in realtà non è come ci viene presentata.

l bonus di benvenuto: nessuno regala denaro a nessuno

Partiamo in primis dal bonus di benvenuto. Questa promozione è, infatti, la prima grande forma di advertising che il giocatore incontra nel momento in cui apre la home page di un sito di scommesse. Spesso viene scritto in grande a caratteri cubitali “Per te fino a 100 euro di bonus sul tuo primo accredito”. Già quel “fino” dovrebbe farci drizzare le orecchie per poi non parlare del fatto che, se anche non c’è scritto va tenuto in considerazione come se ci fosse.

Il bonus di benvenuto, infatti, ci viene aggiunto al nostro conto di gioco ma non è finita qui. Il bookmaker, insomma, non regala soldi così facilmente a chiunque. Questo denaro, in primis, non è prelevabile mai, in secundis, è utilizzabile sono per alcune tipologie di scommesse. Molti bookmaker, per esempio, ne permettono l’utilizzo solo per scommesse di quota superiore o pari a 2.50 o 3.00 addirittura. Se, per esempio, giochiamo una partita singola di quota 2.10 il bonus non può essere utilizzato.

Altri bookmaker, invece, permettono l’utilizzo dei soldi del bonus solo in giocate multiple di una determinata quota. In ogni caso, il bonus di benvenuto ha una scadenza che si aggira tra i 7 ed i 10 giorni. Dopo di questo periodo di tempo, se non è stato completamente utilizzato, l’importo rimasto nel conto viene immediatamente eliminato.

Il bonus non può essere ripartito

Alcuni bookmaker, addirittura, non permettono di separare l’importo del bonus (codice promo Sisal) ma obbliga il giocatore a scommettere l’intero importo o, in maniera molto sconveniente, a giocare solo una parte mentre l’altra parte va persa. Per esempio, se ho ricevuto un bonus di 100 euro ma decido di giocarne solo 40, i restanti 60 euro non saranno più utilizzabili.

Questa condizione, tuttavia, viene applicata più ai bonus semplici o a scadenza mensile che ai bonus di benvenuto. E’ normale, infatti, che offerte del tipo “Se scommetti 10 euro su di una squadra italiana in Champions subito per te altri 10 euro da spendere come vuoi”. Quei 10 euro non possono essere ripartiti in somme più piccole e la dicitura “come vuoi” ha un valore assolutamente relativo.

Non tutti i metodi di pagamento sono sempre autorizzati

Un altro aspetto da tenere a mente è quello di controllare le condizioni anche per quanto riguarda i metodi di pagamento e di deposito. Mentre, ormai, quasi tutti i bookmaker ammettono come metodo di pagamento anche PayPal e gli eWallet di ogni tipo, non sempre questo metodo di pagamento è permesso nelle scommesse con bonus.

Altri siti di scommesse, invece, non permettono l’utilizzo di bonifici bancari online ma solo fatti in posta, per esempio, insomma le clausole sono moltissime e vengono variate e modificate ogni qualvolta il bookmaker o il sito di scommesse in questione ne ha la possibilità (Eurobet).