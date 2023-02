“I massacri delle Foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata”, un convegno contro i tentativi di “occultamento storico”

L’evento è stato organizzato dall’Unione degli Istriani, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Ordine dei Giornalisti del Molise. Presente anche il senatore, Roberto Menia, promotore e primo firmatario della legge che ha istituito la Giornata del Ricordo, che ha presentato il suo libro dal titolo “10 Febbraio. Dalle Foibe All’esodo”

“I massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata” è stato il tema del convegno che si è tenuto all’Auditorium della Fondazione Molise Cultura, nel Palazzo Ex Gil a Campobasso, organizzato dall’Unione degli Istriani, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Ordine dei Giornalisti del Molise con il presidente, Vincenzo Cimino, e il vice, Cosimo Santimone. Presenti in sala circa 200 studenti di alcune classi del Liceo Statale ‘Galanti’, dell’I.I.S. ‘Pilla’ e dell’I.S.I.S. ‘Pagano-Manzù’.

Ad introdurre i lavori il Coordinatore per il Molise dell’Unione degli Istriani, Gianni Meffe, durante i quali il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, promotore e primo firmatario della legge che ha istituito la Giornata del Ricordo, ha presentato il suo libro dal titolo “10 Febbraio. Dalle Foibe All’esodo”. Sono intervenuti anche l’onorevole Elisabetta Lancellotta, il senatore Costanzo Della Porta e il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, oltre ad Emanuele Piloni, Coordinatore dell’Unione degli Istriani per la Regione Marche e grande studioso dei fatti che hanno interessato il nostro confine orientale dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

“E’ una pagina nera di storia, la nostra storia – ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma –. L’improvvido ritardo con il quale tanta infamia è stata letteralmente dissotterrata dall’oblìo ci impone di affrontare il presente proprio come facciamo qui oggi, vale a dire tenendo il libro sempre aperto, leggendo per capire, assimilare. Solo in questo modo saremo capaci di non correre più il rischio di negare la verità storica e di onorare degnamente il ricordo di chi ha patito uno strazio senza fine. Entriamo dunque nelle pieghe di quegli eventi e gridiamo, ancora una volta, il nostro ‘no’ alla follia umana e al razzismo. Cancellare l’orrore di quei giorni non è possibile ma, insieme – ha concluso il governatore – possiamo ridare un senso al presente e, soprattutto, al nostro futuro”.