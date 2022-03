I massacri delle Foibe e l’esodo Giuliano Dalmata, esposizione all’ex Gil

La mostra sarà inaugurata martedì 15 marzo alle 11.30. Ad anticipare l’apertura ci sarà la presentazione del libro di Roberto Menia: “10 febbraio, dalle Foibe all’esodo”

Sarà inaugurata martedì 15 marzo, alle ore 11:30, nell’area espositiva della Fondazione Molise Cultura la mostra storica dedicata agli italiani uccisi dal regime comunista di Tito e a quelli cacciati, dopo la cessione, nel 1947, dell’Istria, di Fiume e di Zara alla Jugoslavia, dalle terre giuliano dalmata, da sempre parti integranti della storia italiana.

Intitolata “I massacri delle Foibe e l’esodo Giuliano Dalmata”, l’esposizione, il cui ingresso è gratuito, sarà inaugurata alla presenza, tra gli altri, di Roberto Menia, Padre del Giorno del Ricordo e della signora Nella Reggente, novantatreenne esule istriana residente a Termoli e grande divulgatrice dei fatti storici accaduti al confine orientale dopo la fine della guerra.

Ad anticipare l’inaugurazione della mostra, alle ore 10:30 sempre presso l’ex GIL, la presentazione della seconda edizione del libro “10 Febbraio, dalle Foibe all’esodo”, di Roberto Menia, durante la quale interverranno, oltre all’autore, il Presidente dell’Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, la signora Nella Reggente e Gianni Meffe, coordinatore regionale dell’Unione degli istriani e referente della stessa per l’esposizione.

La mostra rappresenta una prima volta per il nostro Molise, che in passato ha comunque già dimostrato interesse per una delle pagine più drammatiche della storia italiana, e per il suo alto valore culturale è stata patrocinata da Regione Molise, Fondazione Molise Cultura, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Comune di Campobasso, Comune di Termoli e Ordine dei Giornalisti del Molise.

L’esposizione, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Unione degli Istriani e al supporto della Fondazione Molise Cultura, sarà aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dal 15 marzo al 30 aprile. Al momento gli orari di accesso, dall’ingresso di via Gorizia, sono dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ed eventuali variazioni, compatibilmente con il superamento parziale o totale delle attuali restrizioni causate dal Covid-19, saranno comunicate successivamente.

Per informazioni e per concordare eventuali aperture straordinarie, per gruppi e scolaresche in orario mattutino, sarà possibile contattare il coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani, nelle persone di Gianni Meffe e Marco Altobello, via e-mail, all’indirizzo regione.molise@unioneistriani.it , o telefonicamente, ai numeri 333 7526138 e 349 4963857.