I Marlene Kuntz hanno entusiasmato Campitello: «La gente era tanta e bellissima, una bella sorpresa»

«Davvero una bella sorpresa – ha scritto il cantante dei Marlene Kuntz Cristiano Godano – la situazione di ieri a Campitello Matese. Tutto ha funzionato per il verso giusto: la gente era tanta e bellissima, e i ragazzi dell’organizzazione del festival squisiti e accoglienti (ma sotto questo aspetto davvero tutto il nostro giro estivo ha regalato finora magnifiche sensazioni). Impossibile non fare bene sul palco. E a dir la verità io penso che non solo abbiamo fatto bene, ma abbiamo fatto magnificamente bene, regalando al Molise e a quella terra splendida (tutt’altro che uno stato mentale) un concerto che personalmente colloco fra le prime migliori cose da tempo a questa parte. Siamo molto in forma, ci divertiamo un sacco, ci fomentiamo a vicenda e ci diamo dentro con una specie di immacolata freschezza: la gente se ne accorge e ci restituisce sinergia e amore. Tutto perfetto».

Foto pagina Fb Marlene Kuntz