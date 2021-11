I malati cronici sono esenti dal ticket, Facciolla: “In Molise no”. Florenzano replica

“Le persone affette da patologie croniche in tutta Italia – ha reso noto il segretario regionale del Pd e consigliere regionale – potranno godere dell’esenzione dal ticket fino al 31 dicembre 2021.

I molisani no. Il motivo? La mancanza di attenzione e di controllo da parte di Toma e Florenzano e, tecnicamente, un problema relativo alla profilazione degli utenti Asrem per cui i medici di base non possono caricare sul sistema elettronico i nominativi dei pazienti soggetti ad esenzione.

A partire dal 1 novembre quindi i molisani con patologie croniche devono pagare il ticket e chissà quando potranno tornare a godere del diritto che al momento non gli viene garantito.”

In serata è giunta la replica del sg Asrem Oreste Florenzano che ha puntualizzato come, con nota del 9 settembre, l’Asrem ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza della validità delle autocertificazioni già rese dagli utenti per usufruire dell’esenzione del ticket.